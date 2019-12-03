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Поплавок

Ловись, "рыбка" большая и маленькая: в Молдове борются с браконьерством

© Sputnik / Виталий Аньков
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20191203/28412280/lovis-kontrabanda-bolshaya-i-malenkaya-moldova-boryutsya-s-brakonerstvom.html

Оперативная группа Инспектората по защите окружающей среды провела два рейда по противодействию браконьерству в Молдове. Правонарушители оштрафованы на круглую сумму.

КИШИНЕВ, 3 дек – Sputnik, Анна Руссу. В результате проверок, проведенных экологическими инспекторами в северных районах страны у берегов реки Днестр, было выявлено 14 правонарушителей.

Таким образом, ответственная служба проанализировала деятельность 60 человек - это 17 охотников на кабанов, 7 охотников на фазанов и водоплавающих птиц, а также охотники за зайцами (в общей сложности 32 человека) и 18 рыболовов.

В результате были составлены 14 протоколов о правонарушениях, выписаны штрафы на сумму в 13 тысяч 700 леев, изъяты 12 рыболовных сетей и один незаконно застреленный фазан. Ущерб, причиненный окружающей среде, оценивается в 2 тысячи 500 леев.

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