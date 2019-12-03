Опасный вирус бродит по Молдове - специалисты вынесли предупреждение

У трех животных в Молдове был обнаружен вирус бешенства в последнюю неделю ноября, опасность заражения скота африканской чумой также весьма велика и держит в напряжении фермеров республики.

КИШИНЕВ, 3 дек - Sputnik. Три случая бешенства были подтверждены в вирусологической лаборатории и зарегистрированы сотрудниками Национального агенства продовольственной безопасности в период с 22 по 30 ноября текущего года. Бешенство обнаружили у собаки в районе Чадыр-Лунга, у домашней кошки в Резинском районе и у коровы в Рышканском.

За прошлую неделю специалисты также зафиксировали два случая африканской чумы свиней. Очаг вируса обнаружили в селе Сэрата Галбенэ Хынчешсткого района, а также среди диких кабанов, водящихся в лесах близ Кагула, в лесопосадке Флэмындэ.

В то же время, специалисты отмечают, что риск заражения домашнего скота этим вирусом весьма велик. Об этом уведомили администраторов сельскохозяйственных рынков, на которых продается свинина. Сотрудники Национального агентства продовольственной безопасности (ANSA) призвали директоров рынков скрупулезно проверять мясо, которое попадает на прилавки.

Обращение ANSA также адресовано гражданам Молдовы и иностранцам, которые хотят ввезти партии свиного мяса из соседней Украины, где риск распространения африканской чумы свиней крайне велик. У всех тех, кто попытается провезти такой товар через границу Молдовы, он будет изыматься. © Sputnik / Sergej Poljakov Гражданам Молдовы опасно ездить в Одессу - есть риск подхватить опасный вирус

Вирус африканской чумы свиней не опасен для человека, однако бешенство представляет реальную угрозу для здоровья и даже жизни граждан РМ.

Что такое бешенство?

Всемирная организация здравоохранения отмечает, что бешенство ― предотвратимая с помощью вакцин вирусная болезнь, которая встречается в более чем в 150 странах и территориях.

В большинстве случаев источником инфекции выступают собаки, на которых приходится до 99% всех случаев передачи вируса людям. От этой инфекции ежегодно умирают десятки тысяч человек, преимущественно в Азии и Африке. 40% людей, подвергшихся укусам животных с подозрением на бешенство, составляют дети в возрасте до 15 лет.

Ликвидации бешенства можно достичь путем вакцинации собак и профилактики укусов.

Симптомы вируса

Инкубационный период бешенства обычно длится 2-3 месяца, но может варьироваться от 1 недели до 1 года в зависимости от таких факторов, как место проникновения вируса бешенства и вирусная нагрузка.

Первоначальные симптомы бешенства - повышение температуры и боль, а также необычные или необъяснимые ощущения покалывания, пощипывания или жжения (парестезия) в месте раны. По мере распространения вируса по центральной нервной системе развивается прогрессивное смертельное воспаление головного и спинного мозга. © Sputnik / Сергей Пятаков Нашествие крыс на Резину: в одном из детских садов города - риск бешенства

Существуют две формы этой болезни

У людей с буйным бешенством появляются признаки гиперактивности, возбужденное поведение, гидрофобия (водобоязнь) и иногда аэрофобия (боязнь сквозняков или свежего воздуха). Смерть наступает через несколько дней в результате кардиореспираторной остановки.

На паралитическое бешенство приходится около 20% всех случаев заболевания у людей. Эта форма протекает менее драматично и обычно дольше, чем буйная. Мышцы постепенно парализуются, начиная с места укуса или царапины. Медленно развивается кома, и, в конечном итоге, наступает смерть. При паралитической форме бешенства часто ставится неверный диагноз, что способствует занижению данных о болезни.

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