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Оценить уровень знания своих прав можно приняв участие в юридическом диктанте

© Sputnik / Ruslan Krivobok
Общество
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Sputnik Молдова
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Всероссийский правовой (юридический) диктант проводится уже в третий раз. Его задания доступны каждому, у кого есть выход в интернет.

КИШИНЕВ, 3 дек – Sputnik, Ирина Ляхова. В течение недели, начиная со вторника, 3 декабря, любой желающий может принять участие в написании III Всероссийского правового (юридического) диктанта и проверить свои познания в юриспруденции.

"Основными задачами диктанта являются повышение уровня правовой культуры и мотивации населения в изучении права", - отметили организаторы диктанты.

Торжественная церемония запуска диктанта прошла в рамках празднования Дня юриста 3 декабря. Начиная с этого времени и по 10 декабря, будут открыты тестовые задания. Участникам будет предложено ответить на 40 вопросов за 60 минут.

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Принять участие в написании диктанта может каждый, кто хочет проверить свои знания в юридической области, вне зависимости от того, в какой стране он живет. Единственное ограничение – возрастное, участнику не должно быть меньше 14 лет.

В 2019 году Ассоциация юристов России получила президентский грант на проведение социально значимого проекта – III Всероссийского правового (юридического) диктанта. В 2017 году диктант написали 55 тысяч человек, в 2018-ом году это число утроилось и составило 165 тысяч участников.

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Теги:
правовое поле, право, знания, диктант


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