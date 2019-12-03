Во сколько обойдутся Молдове выборы президента в 2020 году

Сотни миллионов леев потратят из госбюджета республики на организацию и проведение выборов главы государства.

КИШИНЕВ, 3 дек — Sputnik. Члены Центральной избирательной комиссии утвердили проект бюджет структуры на 2020 год с учетом проведения президентских выборов.

Он составит 337 миллионов 146,7 тысячи леев, как заявил глава Центризбиркома Дорин Чимил на очередном заседании во вторник.

Говоря о затратах структуры, он отметил, что на работу Центризбиркома планируется выделить 143,38 миллиона леев, в том числе, для финансирования политических партий – 38,17 миллиона леев.

"Смета расходов на организацию и проведение выборов на пост президента Республики Молдова составляет 167,35 миллиона леев. Смета расходов на организацию и проведение новых парламентских выборов на сумму 15,88 миллиона леев. Смета расходов на организацию и проведение новых местных выборов – 7,27 миллиона леев", - сказал Чимил.

Проект бюджета поддержали семеро членов ЦИК, присутствовавших на заседании, еще двое отсутствовали. Принятый в Центризбиркоме документ передадут на рассмотрение в правительство и парламент, чтобы включить в проект государственного бюджета на следующий год.

Последние президентские выборы проводились в Молдове в конце 2016 года. Тогда на них победил Игорь Додон. Его контр-кандидатом выступала лидер партии "Действие и солидарность" (PAS) Майя Санду. Додон принял присягу 23 декабря 2016 года.

Согласно Конституции страны, президент Республики Молдова избирается на четырехлетний срок и вступает в должность со дня принесения присяги.

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