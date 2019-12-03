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Влад Филат

Эксклюзив: детали по поводу освобождения Владимира Филата

© Sputnik / Мирослав Ротарь
Общество
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Тема:
Владимир Филат: под сенью правосудия (124)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20191203/28418742/excluziv-detali-po-povodu-osvobozhdeniya-vladimir-filat.html

Судебная инстанция решила освободить экс-премьера Владимира Филата. Вечером он может выйти на свободу.

КИШИНЕВ, 3 дек — Sputnik. Судебная инстанция решила освободить бывшего молдавского премьера Владимира Филата. Информацию Sputnik подтвердил пресс-секретарь Национального департамента пенитенциарных учреждений Олег Пантя.

Заседание по вопросу условно-досрочного освобождения Филата было запланировано на 2 декабря, но тогда его прервали, запланировав вынесение решения во вторник, 3 декабря. Вердикт провозгласил судья Виктор Рацой. 

Игорь Додон
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Бывший премьер не присутствовал на заседании инстанции. Его освобождение произойдет на основе представления пенитенциарному учреждению заключения судебной инстанции.

Филат освобожден согласно статье 91 Уголовного кодекса Молдовы "Условно-досрочное освобождение от наказания".

Филат получил тюремный срок за пассивную коррупцию и извлечение выгоды из влияния. Его задержали 15 октября 2015 года сразу после того, как с него была снята депутатская неприкосновенность. Изначально прокуроры требовали приговорить его к 19 годам тюрьмы.

Экс-премьер отбывал наказание в пенитенциаре №13 в Кишиневе. После вынесения окончательного вердикта Филата должны были перевести в тюрьму в Липканах, однако из-за другого судебного процесса приняли решение, чтобы во время следственных мероприятий он отбывал наказание в молдавской столице.

Второе уголовное дело открыто по части 3 статьи 243 "Отмывание денег". По этому делу экс-премьеру грозит до десяти лет лишения свободы. Судебное заседание также пройдет на этой неделе.

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Тема:
Владимир Филат: под сенью правосудия (124)

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