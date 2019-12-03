Эксклюзив: детали по поводу освобождения Владимира Филата

Судебная инстанция решила освободить экс-премьера Владимира Филата. Вечером он может выйти на свободу.

КИШИНЕВ, 3 дек — Sputnik. Судебная инстанция решила освободить бывшего молдавского премьера Владимира Филата. Информацию Sputnik подтвердил пресс-секретарь Национального департамента пенитенциарных учреждений Олег Пантя.

Заседание по вопросу условно-досрочного освобождения Филата было запланировано на 2 декабря, но тогда его прервали, запланировав вынесение решения во вторник, 3 декабря. Вердикт провозгласил судья Виктор Рацой.

Бывший премьер не присутствовал на заседании инстанции. Его освобождение произойдет на основе представления пенитенциарному учреждению заключения судебной инстанции.

Филат освобожден согласно статье 91 Уголовного кодекса Молдовы "Условно-досрочное освобождение от наказания".

Филат получил тюремный срок за пассивную коррупцию и извлечение выгоды из влияния. Его задержали 15 октября 2015 года сразу после того, как с него была снята депутатская неприкосновенность. Изначально прокуроры требовали приговорить его к 19 годам тюрьмы.

Экс-премьер отбывал наказание в пенитенциаре №13 в Кишиневе. После вынесения окончательного вердикта Филата должны были перевести в тюрьму в Липканах, однако из-за другого судебного процесса приняли решение, чтобы во время следственных мероприятий он отбывал наказание в молдавской столице.

Второе уголовное дело открыто по части 3 статьи 243 "Отмывание денег". По этому делу экс-премьеру грозит до десяти лет лишения свободы. Судебное заседание также пройдет на этой неделе.

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