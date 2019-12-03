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Игорь Додон

Эксклюзив: реакция Игоря Додона на освобождение Владимира Филата

© Sputnik / Rodion Proca
Общество
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Тема:
Владимир Филат: под сенью правосудия (124)
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https://cdn1.img.sputnik.md/images/2820/92/28209298.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20191203/28419019/eksklyuziv-reaktsiya-dodon-osvobozhdenie-filat.html

Глава республики в эксклюзивном комментарии Sputnik сообщил, что выскажется по вопросу освобождения Филата после заседания Высшего совета безопасности, которое запланировано на среду.

КИШИНЕВ, 3 дек — Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон заявил в комментарии Sputnik, что собирает информацию в связи с освобождением экс-премьера страны Владимира Филата.

"Собираю информацию и завтра после Совета безопасности прокомментирую. Сейчас выскажется министр юстиции", - заявил Додон.

Глава Минюста Фадей Нагачевский заявил Sputnik, что предоставит больше деталей по вопросу освобождения Филата в рамках брифинга, намеченного на 18.00.

Филат получил тюремный срок за пассивную коррупцию и извлечение выгоды из влияния. Его задержали 15 октября 2015 года сразу после того, как с него была снята депутатская неприкосновенность. Изначально прокуроры требовали приговорить его к 19 годам тюрьмы.

Во вторник суд принял решение освободить Филата на основе статьи 91 Уголовного кодекса Молдовы "Условно-досрочное освобождение от наказания".

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Тема:
Владимир Филат: под сенью правосудия (124)

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