Эксклюзив: реакция Игоря Додона на освобождение Владимира Филата

Глава республики в эксклюзивном комментарии Sputnik сообщил, что выскажется по вопросу освобождения Филата после заседания Высшего совета безопасности, которое запланировано на среду.

КИШИНЕВ, 3 дек — Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон заявил в комментарии Sputnik, что собирает информацию в связи с освобождением экс-премьера страны Владимира Филата.

"Собираю информацию и завтра после Совета безопасности прокомментирую. Сейчас выскажется министр юстиции", - заявил Додон.

Глава Минюста Фадей Нагачевский заявил Sputnik, что предоставит больше деталей по вопросу освобождения Филата в рамках брифинга, намеченного на 18.00.

Филат получил тюремный срок за пассивную коррупцию и извлечение выгоды из влияния. Его задержали 15 октября 2015 года сразу после того, как с него была снята депутатская неприкосновенность. Изначально прокуроры требовали приговорить его к 19 годам тюрьмы.

Во вторник суд принял решение освободить Филата на основе статьи 91 Уголовного кодекса Молдовы "Условно-досрочное освобождение от наказания".

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