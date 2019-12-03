Минздрав: чего ждать молдавским пенсионерам и лицам с особыми потребностями

В рамках празднования Международного дня лиц с особыми потребностями министерство здравоохранения представило ряд мер, направленных на улучшение жизни социально уязвимых слоев населения.

КИШИНЕВ, 3 дек — Sputnik, Анна Руссу. Индексация пенсий и социальных пособий дважды в год, увеличение социальных пособий и улучшение уровня жизни граждан с особыми потребностями – об этих и других инициативах объявила министр здравоохранения Виорика Думбрэвяну в рамках пресс-конференции, прошедшей во вторник.

С 1 января 2020 года размер государственных социальных пособий для лиц с тяжелыми, выраженными и средними ограниченными возможностями увеличится на 40 %. Пенсии по инвалидности и социальные пособия будут индексироваться два раза в год: 1 апреля и 1 октября. Как заявила министр здравоохранения Виорика Думбрэвяну, это коснется 12 500 человек.

Бенефициарам пенсий и государственных пособий, размер которых не превышает прожиточного минимума, будет предоставлена финансовая поддержка в размере 700 леев.

Думбрэвяну также рассказала об изменениях, которые произойдут после 1 января 2020 года.

"Мы намерены проиндексировать все пенсии и пособия, которые находятся ниже предела прожиточного минимума в 1 тысячу 626 леев. Индексация пенсий по инвалидности и социальным пособиям дважды в год охватывает 91 тысячу 951 бенефициара", – подчеркнула министр.

Также, по ее словам, лица с тяжелой степенью инвалидности в возрасте до 23 лет получат социальное пособие в размере 100% от минимальной пенсии по тяжелой степени инвалидности, ежегодно устанавливаемой правительством. В настоящее время ежемесячный размер этого пособия составляет 328,8 леев, а с 1 января 2020 года составит 809,50 леев. В то же время, период ухода за лицом с тяжелой формой инвалидности будет включаться в страховой стаж независимо от возраста опекуна (в настоящее время в стаж входит период ухода за ребенком с тяжелой инвалидностью до 18 лет).

В контексте деинституционализации лиц с ограниченными возможностями в период 2016-2019 годов было приобретено 27 домов, из которых 26 - из бюджета учреждений и 1 – при финансовой поддержке спонсора. На данный момент открыто 12 социальных служб, из которых 4 – общинные дома и 8 домов типа "защищенное жилье".

По случаю Международного дня лиц с особыми потребностями председатель парламента Зинаида Гречаная призвала всех быть солидарными с согражданами с особыми потребностями.

"Люди с ограниченными возможностями в Республике Молдова имеют право на достойную жизнь, на качественное образование и здравоохранение, на работу, где к ним относятся с уважением и достоинством. Каждый член общества обязан внести свой вклад в достижение этой цели" - написала Гречаная на своей странице в социальной сети.

Международный день лиц с особыми потребностями ежегодно отмечается 3 декабря. Он был провозглашен Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций 14 октября 1992 года.

В среду, 4 декабря, в Республиканском центре для семьи и молодежи Artico состоится выставка работ детей с особыми потребностями.

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