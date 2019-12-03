Нагачевский об УДО Филата: запрос в суд подан в день падения кабмина Санду

Глава Минюста сообщил, что ждет информацию от уполномоченных ведомств по поводу дела о условно-досрочном освобождении экс-премьера Филата.

КИШИНЕВ, 3 дек — Sputnik. Министр юстиции Фадей Нагачевский заявил, что для него оказалось сюрпризом наличие в судебной инстанции дела об условно-досрочном освобождении экс-премьера Владимира Филата.

"Удивлен, что меня даже не оповестила администрация пенитенциарных учреждений об этом деле. Не видел и в СМИ, что есть информация по этому делу", - сказал Нагачевский на пресс-конференции во вторник.

По его словам, проанализировав ситуацию, чтобы понять, что произошло, и когда это дело появилось в ведомстве судебных инстанций, он нашел несколько интересных деталей.

Подтверждено: Владимир Филат освобожден из тюрьмы>>>

"Во-первых, это дело было направлено в суд 12 ноября 2019 года по запросу и.о. главы пенитенциара №13. Напомню, что 12 ноября пало правительство Майи Санду. Не знаю, совпадение ли это или нет. Не хочу спекулировать на эту тему", - отметил Нагачевский.

Министр напомнил, что "и.о. главы Национальной администрации пенитенциарных учреждений был назначен в августе госпожой Олесей Стамате (экс-министр юстиции – ред.). И.о. руководителя пенитенциара №13, назначенного Стамате, подписал запрос в суд об условно-досрочном освобождении Владимира Филата".

Он отметил, что экс-министр юстиции Олеся Стамате совершила несколько визитов в тюрьму №13, где содержался Филат.

"Появляются все больше сигналов, что есть некоторые элементы незаконности по поводу объявленного решения (об УДО Филата - ред.). Но пока я не могу высказываться. Жду объяснения со стороны Национальной администрации пенитенциарных учреждений, на основе чего был подан такой запрос, насколько он обоснован. Насколько объявление решения прошло в соответствии с законом, и как можно опротестовать вердикт. А также жду объяснения по поводу того, соответствует ли закону тот факт, что решение вступает в силу с момента объявления", - отметил министр.

Он считает странным тот факт, что сначала администрация тюрем была против решения о сокращении срока, а потом одобрила его.

В сложившейся ситуации Нагачевский сформулировал ряд вопросов, на которые в ходе разбирательств должны быть даны ответы:

Почему дело об УДО Филата не было заранее предано огласке?

Почему это дело скрыли от министра юстиции?

Почему и.о. руководителя, который был назначен экс-министром юстиции Олесей Стамате, подал запрос в суд об условно-досрочном освобождении Владимира Филата?

Почему этот запрос был подан именно 12 ноября, когда пало правительство Майи Санду?

Есть вопрос и к госпоже Стамате, которая в бытность главой Минюста побывала с неформальным визитом в пенитециаре №13, чтобы оценить условия содержания в этой тюрьме, или у нее были встречи с конкретными лицами в этой тюрьме?

Филат освобожден согласно статье 91 Уголовного кодекса Молдовы "Условно-досрочное освобождение от наказания".

Экс-премьер получил тюремный срок за пассивную коррупцию и извлечение выгоды из влияния. Его задержали 15 октября 2015 года сразу после того, как с него была снята депутатская неприкосновенность. Изначально прокуроры требовали приговорить его к 19 годам тюрьмы.

Экс-премьер отбывал наказание в пенитенциаре №13 в Кишиневе. После вынесения окончательного вердикта Филата должны были перевести в тюрьму в Липканах, однако из-за другого судебного процесса приняли решение, чтобы во время следственных мероприятий он отбывал наказание в молдавской столице.

Второе уголовное дело открыто по части 3 статьи 243 "Отмывание денег". По этому делу экс-премьеру грозит до десяти лет лишения свободы. Судебное заседание также пройдет на этой неделе.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK