Филат еще может вернуться за решетку

Судебные тяжбы по делу Филата, решения судебных инстанций, протесты стороны защиты экс-премьера Молдовы – читайте в обзоре Sputnik, как осужденный на 9 лет тюрьмы бывший глава правительства выйдет на свободу раньше срока, и почему он еще может вернуться за решетку.

КИШИНЕВ, 3 дек – Sputnik. Бывший молдавский премьер Владимир Филат, который в среду по решению суда столичного сектора Чеканы добился условно-досрочного освобождения, еще может вернуться в тюрьму. В конце 2016 года в Генеральной прокуратуре заявляли, что готовят против него еще одно уголовное дело.

Второе обвинение - в отмывании денег

Согласно материалам дела, в 2013 году Филат выступил организатором и автором преступления по отмыванию денег. В частности, по данным Антикоррупционной прокуратуры, он преследовал цель скрыть незаконное происхождение и передачу финансовых средств в особо крупных размерах.

Эти деньги, по данным гособвинителя, были получены в результате коррупционных действий. Чтобы реализовать задуманное, экс-премьер использовал посредника – своего родственника.

Так, в июле 2013 года Филат заключил с компанией из Вашингтона контракт о предоставлении помощи в избирательной кампании одной из политических партий Молдовы.

Речь идет о парламентских выборах в ноябре 2014 года. За соответствующие услуги экс-премьер заплатил американской фирме 12,8 миллиона леев, осуществляя периодически переводы со счетов фирм, управляемых его посредником. Как поясняет прокуратура, на счетах этих компаний хранились деньги, полученные за счет коррупционных действий в одном из молдавских банков.

"Установлено, что указанные средства, происхождение которых хотели скрыть, были получены обвиняемым в результате извлечения выгоды из влияния и пассивной коррупции, за что он осужден и отбывал срок в тюрьме", - отметили в прокуратуре.

Однако Филат, как отметили в ведомстве, не признал вину.

Прокуроры по борьбе с коррупцией завершили расследование и в январе 2019 года передали в суд это уголовное дело, открытое по факту отмывания денег в особо крупных размерах по статье 242 п. 3 б.

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По закону, бывшему молдавскому премьеру грозит тюремный срок - от пяти до десяти лет.

Заседания суда по второму делу на имя Филата в 2019 году планировались неоднократно, но всякий раз переносились. Ближайшее должно пройти на этой неделе.

Лишение неприкосновенности и тюремный срок

С 2009 года прокуроры и следователи Национального антикоррупционного центра открыли почти две сотни уголовных дел по факту нарушений в банках ВЕМ, "Unibank" и "Bаncа Socialа".

Эти дела касаются людей из сферы бизнеса, чиновников, занимавших ответственные должности в банковской системе, государственных чиновников, которые находятся под следствием за мошенничество, а также фактов получения кредитов обманным путем, нарушения правил кредитования и отмывания денег.

Общая сумма средств, выведенных из банковской системы Молдовы, составляет более 16,43 миллиарда леев.

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В 2015 году и Филата обвинили в "пассивной коррупции" и "извлечении выгоды из влияния" в деле о банковских нарушениях. В середине октября 2015-го депутаты молдавского парламента проголосовали за лишение Филата депутатской неприкосновенности. Его поместили под предварительный арест 17 октября.

Часть материалов с выдвинутыми обвинениями следствие передало в судебную инстанцию 22 декабря 2015 года. Процесс против Филата начался 5 января 2016-го.

В июне 2016 года суд столичного сектора Буюкань осудил Филата на девять лет заключения и на 60 тысяч леев штрафа, с лишением права занимать определенные должности в течение пяти лет. У Филата отозвали Орден Республики, который в 2013 году вручил ему тогдашний президент Молдовы Николай Тимофти. Также у бывшего главы кабмина конфисковали имущество на сумму более 790 миллионов леев.

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Отбывать наказание Филат должен был в пенитенциаре №2, расположенном на севере Молдовы недалеко от границы с Румынией в Липканах. Экс-премьер должен был, по решению инстанции, находиться в закрытом секторе, где заключенные содержатся исключительно в камерах. За сутки им разрешено выходить на территорию пенитенциара лишь на два часа. Однако его так и не перевели. Он продолжил находиться в тюрьме №13 в Кишиневе, так как следственные органы расследовали дела, где фигурирует Филат, и проводили его допросы.

Апелляции и отказ

Коллегия судей Апелляционной палаты Кишинева на заседании 11 ноября 2016 года не изменила срок заключения, но частично снизила количество имущества, подлежащего конфискации. Обе стороны оспорили вердикт в Высшей судебной палате. Прокуроры требовали приговорить Филата к 19 годам тюрьмы. Адвокаты настаивали на освобождении своего клиента.

В феврале 2017 года ВСП отказала стороне защиты Филата в ее запросах касательно отмены решения Апелляционной палаты о приговоре экс-премьера к девяти годам тюрьмы.

В сентябре 2017 года адвокат Игорь Попа запросил ВСП об отмене решений судебных инстанций, о пересмотре уголовного дела, о вынесении оправдательного решения в отношении Филата и об освобождении его из-под стражи. Запрос об аннулировании подается в исключительных случаях. Основанием для него могут служить решения, которые не подлежат обжалованию. Подается этот запрос с целью исправления допущенных судом возможных ошибок.

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Заседание коллегии ВСП по уголовным делам прошло 12 декабря того же года без участия сторон. Тогда же запрос об аннулировании был объявлен необоснованным, а провозглашение полного решения назначено на 28 декабря 2017 года, а позже перенесено на 15 января 2018-го.

Этот вердикт ВСП окончательный, не подлежит обжалованию и полностью опубликован 15 января.

Также Филат обращался с жалобой в Европейский суд по правам человека. В своем запросе он жаловался на условия содержания.

Сокращение тюремного срока и УДО

В августе 2019 года судья суда столичного сектора Чокана Константин Дамаскин решение вынес о том, что Филат, осужденный на 9 лет заключения в пенитенциаре закрытого типа, выйдет на свободу раньше на 685 дней, то есть уже летом 2021 года.

Суд принял такое решение, рассмотрев жалобу, поданную экс-премьером на условия содержания в пенитенциаре. Молдавские судьи приняли во внимание рассмотрение Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ) заявлений пяти граждан Молдовы о неприемлемых условиях содержания под стражей, отсутствии необходимого медицинского обслуживания.

А 3 декабря 2020 года магистрат суда столичного сектора Чокана Виктор Рацой утвердил запрос об условно-досрочном освобождении Филата согласно статье 91 Уголовного кодекса Молдовы.

Бывший премьер не присутствовал на заседании инстанции. Его освобождение должно произойти на основе представления пенитенциарному учреждению заключения судебной инстанции.

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