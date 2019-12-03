Календарь-2020: как будем отдыхать и работать в наступающем году

Кабмин рассмотрит вопрос о переносе выходных дней в 2020 году, который поможет оптимально использовать бюджетникам праздники.

КИШИНЕВ, 3 дек – Sputnik, Анна Руссу. Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты разработало проект решения о переносе некоторых выходных и рабочих дней в 2020 году. Сделано это, как поясняют авторы инициативы, чтобы нормально отдохнуть и затем продуктивно потрудиться.

Документ предполагает, что правительство планирует объявить 6 января и 26 августа 2020 года выходными днями, которые придется отрабатывать 11 января и 15 августа – соответственно.

Напоминаем, что в текущем году работники бюджетной сферы дополнительно отдыхали три дня: 30 апреля, 10 мая и 26 августа 2019 года. Но этот период все же пришлось отработать по субботам.

Документ еще предстоит обсудить 5 декабря на совещании генеральных секретарей министерств.

© Sputnik / Moldova Календарь 2020

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