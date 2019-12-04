Как выбрать автомастерскую без обмана - советы молдавским водителям

Выбор автомастерской может принести владельцам машин немало хлопот, поскольку не во всех из них предоставляют качественные услуги - чтобы избежать неприятных ситуаций, водителям следует прислушиваться к советам экспертов.

КИШИНЕВ, 2 дек - Sputnik, Кристина Баш. Бывает, что водители, забирая свои автомобили после ремонта в автомастерских, выявляют еще больше неполадок.

По словам главного инспектора Управления метрологического контроля при Агентстве по защите прав потребителей Елены Мурару, есть целый ряд советов, которыми должен руководствоваться автолюбитель прежде, чем сдавать свою машину на диагностику и ремонт в специализированное ателье.

Специалист утверждает: первое, что необходимо сделать автолюбителю, - проверить законность деятельности экономического агента, предоставляющего услуги по ремонту автомобиля, а также собрать всю информацию об услугах, которые он предоставляет.

Многие фирмы идут на обман, когда автовладелец просит о ремонте конкретной поломки, а его в результате обязывают платить больше за те услуги по ремонту, которых он не заказывал изначально.

"Специалист должен провести осмотр машины и заранее уведомить клиента о сумме, которую ему необходимо заплатить за ремонт. После того, как автовладельца проинформируют о сумме и объемах ремонтных работ, автослесарь может приступить к их выполнению. Если в процессе ремонта возникнет необходимость дополнительных работ, экономический агент обязан заранее проинформировать об этом владельца машины", - заявила Мурариу.

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В то же время, специалист не вправе заменить некоторые детали по собственному желанию без согласования с клиентом, добавила Мурариу. Когда автослесарь заменяет какую-то деталь, он должен представить техническую документацию на нее, а также показать владельцу старую деталь.

На проведенные ремонтные работы автомастерская должна предоставлять гарантию сроком на полгода.

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