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Автомастерская

Как выбрать автомастерскую без обмана - советы молдавским водителям

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20191204/28407197/kak-vybrat-avtomasterskuyu-bez-obmana-sovety-moldavskim-voditelyam.html

Выбор автомастерской может принести владельцам машин немало хлопот, поскольку не во всех из них предоставляют качественные услуги - чтобы избежать неприятных ситуаций, водителям следует прислушиваться к советам экспертов.

КИШИНЕВ, 2 дек - Sputnik, Кристина Баш. Бывает, что водители, забирая свои автомобили после ремонта в автомастерских, выявляют еще больше неполадок. 

По словам главного инспектора Управления метрологического контроля при Агентстве по защите прав потребителей Елены Мурару, есть целый ряд советов, которыми должен руководствоваться автолюбитель прежде, чем сдавать свою машину на диагностику и ремонт в специализированное ателье.

Специалист утверждает: первое, что необходимо сделать автолюбителю, - проверить законность деятельности экономического агента, предоставляющего услуги по ремонту автомобиля, а также собрать всю информацию об услугах, которые он предоставляет. 

"Автовладельцу надо убедиться, что человек, предоставляющий услуги по ремонту авто, работает легально. У экономического агента должны быть все необходимые авторизации - от примэрии, от Национального агентства автотранспорта, свидетельство о регистрации на ведение индивидуальной предпринимательской деятельности. Тарифы на услуги должны быть четко установлены, должен быть составлен прейскурант", - уточнила Мурариу.
Угон автомобиля, иллюстративное фото.
CC0 / Pixabay / TheDigitalWay
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Многие фирмы идут на обман, когда автовладелец просит о ремонте конкретной поломки, а его в результате обязывают платить больше за те услуги по ремонту, которых он не заказывал изначально. 

"Специалист должен провести осмотр машины и заранее уведомить клиента о сумме, которую ему необходимо заплатить за ремонт. После того, как автовладельца проинформируют о сумме и объемах ремонтных работ, автослесарь может приступить к их выполнению. Если в процессе ремонта возникнет необходимость дополнительных работ, экономический агент обязан заранее проинформировать об этом владельца машины", - заявила Мурариу. 

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В то же время, специалист не вправе заменить некоторые детали по собственному желанию без согласования с клиентом, добавила Мурариу. Когда автослесарь заменяет какую-то деталь, он должен представить техническую документацию на нее, а также показать владельцу старую деталь. 

На проведенные ремонтные работы автомастерская должна предоставлять гарантию сроком на полгода.

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Теги:
мастерская, рекомендации, советы, автомобиль, водители


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