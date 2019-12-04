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Судебные приставы провели рейд по взысканию долгов

Приставы круче возьмутся за должников, в том числе алиментщиков

© Sputnik / Михаил Мордасов
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20191204/28414949/pristavi-kruche-vozmutsya-za-dolzhnikov-v-tom-chisle-alimetnschikov.html

Приднестровские судебные исполнители усилят воздействие на тех, кто не исполняет судебного решения о взыскании долга, в частности, не выплачивает алименты на содержание несовершеннолетних детей.

ТИРАСПОЛЬ, 4 дек – Sputnik, Ирина Ляхова. Министерством юстиции непризнанной ПМР подготовлена законодательная инициатива, которая усилит меры воздействия на должников по различным исполнительным производствам, в том числе и по алиментным обязательствам.

"Этим законопроектом предусмотрено создание в службе судебных исполнителей отдела по розыску должников и их имущества", - отметили в пресс-службе ведомства.

Мужчина с ножом
© Fotolia / Viacheslav Lakobchuk
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В компетенцию работников этого отдела будет входить принудительный привод лиц, уклоняющихся от явки к судисполнителю, розыск должников и их имущества, взаимодействие с силовыми министерствами по вопросам их участия в совершении исполнительных действий.

В Приднестровье - более 6,5 тысяч судебных производств о взыскании алиментов на содержание несовершеннолетних детей и 1813 неплательщиков алиментов. В розыске находятся 779 должников по алиментным обязательствам, из которых 23 были объявлены в него только за первые десять месяцев 2019 года. Установлено органами внутренних дел местонахождение лишь 62 должников.

В органы дознания МВД судоисполнителями направлены материалы для рассмотрения вопроса о привлечении к уголовной ответственности 60 должников. В отношении 17 из них возбуждены уголовные дела. Привлечены к ответственности всего 10.

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Теги:
должники, долг, алименты, судебный исполнитель, Приднестровье


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