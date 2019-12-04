Тираспольский дивин покорил экспертов международного конкурса в Москве

Какое именно название из широкий линейки тираспольских спиртных напитков было удостоено высокой награды, рассказали сами производители.

ТИРАСПОЛЬ, 4 дек – Sputnik, Ирина Ляхова. На XXIII Международном профессиональном конкурсе вин и спиртных напитков, который состоялся в Москве 23-й раз, удостоились высокой награды экспертов мирового уровня два благородных напитка, созданных технологами вино-коньячного завода "KVINT".

"Дивин "Тирасполь" (15 лет) был награжден золотой медалью. А вино "Виорика" из серии VINVOYAGE удостоилось серебряной медали", - рассказали производители.

Вино "Виорика" из серии VINVOYAGE становится частым победителем на конкурсах международного уровня. Автохтонный сорт винограда Виорика выращен на склонах села Дойбаны в Дубоссарском районе Приднестровья.

Всего на конкурс поступило несколько сотен образцов вин и крепких напитков из 17 стран, в числе которых Абхазия, Азербайджан, Армения, Аргентина, Беларусь, Германия, Грузия, Израиль, Испания, Италия, Казахстан, Молдова, Новая Зеландия, Россия, Узбекистан, Франция, Чили.

Продукция завода "KVINT" за годы участия в международных и межрегиональных конкурсах отмечена 10 супер гран-при, более 30 гран-при и около 300 золотыми и серебряными медалями.

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