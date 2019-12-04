Назад в XIX век - в Кишиневе отреставрируют уникальное здание

В молдавской столице восстановят здание бывшей женской гимназии, расположенное на пересечении улиц Пушкина и Букурешть.

КИШИНЕВ, 4 дек - Sputnik. В примэрии муниципия Кишинев сообщили, что старый корпус лицея имени Георгия Асаки (в прошлом здание женской гимназии), расположенный по улице Букурешть, 64, будет капитально отремонтирован в рамках реставрационного проекта, стоимость которого составляет более 70 миллионов леев. Деньги на ремонт здания выделит Претура первого сектора Бухареста.

Примэрия Кишинева покроет затраты на проведение технической экспертизы здания и разработку проектной документации для ремонта. Здание бывшей женской гимназии является памятником архитектуры национального значения. Гимназия была основана во второй половине XIX века Любовью Белюговой.

Первый камень в основание гимназии был заложен 24 мая 1881 года, а уже 3 августа 1882 года здание было построено и сдано в эксплуатацию. Произведение архитектурного искусства было возведен в Кишиневе по проекту архитектора Лонского, контроль над выполнением работ осуществлял его коллега Курковский.

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