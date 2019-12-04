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Ион Чебан, архивное фото.

Чебан объявил войну преступности и беззаконию - что заявил мэр Кишинева

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20191204/28425590/cheban-obyavil-voynuprestupnosti-chto-zayavil-mer-Kishineva.html

Генеральный примар Кишинева Ион Чебан провел совместное заседание с руководством министерства внутренних дел Молдовы, где обсудил наиболее актуальные проблемы для жителей муниципия.

КИШИНЕВ, 4 дек - Sputnik. Незаконные постройки в столице, продажа табачных изделий вблизи учебных заведений, несанкционированная уличная торговля, алкоголизм и наркомания, работа общественного транспорта и несанкционированная парковка, особенно в зимний период. Эти проблемы обсудил с руководством министерства внутренних дел обсудил генеральный примар Кишинева Ион Чебан. 

На расширенном заседании было решено создать рабочую группу, которая будет периодически собираться для принятия оперативных решений в кризисных ситуациях, - к примеру, утверждение перечня совместных действий по устранению беззакония.

"Мною были даны указания проинформировать всех экономических агентов, чьи торговые точки расположены на расстоянии менее 200 метров от учебных заведений, о необходимости с сегодняшнего дня изъять из продажи любые табачные изделия", сообщил мэр столицы на своей персональной странице в социальной сети Facebook.
Ион Чебан
© Sputnik / Miroslav Rotari
Ультиматум Чебана - что генпримар потребовал сделать в столице

Городская администрация намерена рассмотреть решения проблемы киосков в столице. Что касается уличной торговли, то она должна быть устранена, считает Чебан, а торгующим людям надо предоставить места на близлежащих оборудованных торговых площадках, возможно, по сниженной цене.

Еще одна проблема, по мнению столичного градоначальника, состоит в том, что в зимнее время автомобили, незаконно припаркованные у обочин дорог, препятствуют работе снегоочистительных машин. Для решения этих и других задач рабочая группа, которая будет собрана в ближайшие три дня, должна будет в течение недели представить предложения.

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Теги:
запрет, застройки, генеральный примар, Кишинев


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