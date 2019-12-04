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Примэрия Кишинева

Старое здание, новые цели - революционное заявление мэра Кишинева Чебана

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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https://cdn1.img.sputnik.md/images/2803/23/28032372.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20191204/28426185/staroe-zdanie-novye-tseli-revolyutsionnoe-zayavlenie-chebana.html

По мнению столичного градоначальника, здание примэрии Кишинева - нефункционально, а городская администрация должна переехать в новое, современное и комфортное для работы помещение.

КИШИНЕВ, 4 дек - Sputnik. В историческом здании в центре Кишинева вместо местной публичной администрации может быть открыт детский музей. Об этом заявил генеральный примар Кишинева Ион Чебан, выступая в эфире одного из частных телеканалов. 

"Я предлагаю, чтобы в этом здании оставался кабинет примара для официальных делегаций, для тех, кто приезжает в гости, тех, кому мы хотим показать примэрию. Также и зал протоколов", — уточнил столичный градоначальник. 

По его мнению, в нынешнем историческом здании  необходимо организовать научный музей для детей, оборудованный таким образом, чтобы в нем можно было проводить эксперименты в области химии, физики, биологии. Эту идею уже обсуждала команда примэрии.

Примэрия Кишинева, архивное фото.
© Sputnik / Miroslav Rotari
Реконструкция - превыше всего: куда переведут сотрудников примэрии Кишинева

Здание Примэрии является одним из главных украшений молдавской столицы.

Идея построить это здание пришла в голову небезызвестному Карлу Шмидту, городскому главе Кишинева с 1877 по 1903 годы, которого справедливо считают лучшим мэром за всю историю Кишинева.

Постройкой здания занялся архитектор Митрофан Эллади, кроме того, к возведению нынешней Примэрии приложил руку знаменитый Александр Бернардацци. Здание выполнено в готическом стиле, в сложных узорах прячутся морды львов и масонские символы, поэтому немудрено, что эта городская жемчужина уже более 100 лет чаще всего встречается на фотографиях и открытках Кишинева.

Но не все знают, о "тайной стороне" кишиневской Примэрии. Если зайти в ее двор, с улицы Пушкина или Микле, то можно насладится ее абсолютно неизвестным и непривычным видом. Двор Примэрии весьма напоминает дворик итальянского или немецкого замка, и если его обустроить, то он вполне мог бы стать привлекательным для иностранных туристов.

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Теги:
заявление, Ион Чебан, примария


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