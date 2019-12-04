Любимый город может спать спокойно: ЧП зимой не застанут врасплох

КИШИНЕВ, 4 дек – Sputnik, Анна Руссу. Антикризисный штаб будет контролировать, организовывать и проводить работы по уборке снега и использованию противогололедного материала на главных улицах и во дворах жилых домов Кишинева.

Снега в Кишиневе пока нет, но муниципальные службы уже готовятся к гололеду>>>

Руководитель штаба, вице-мэр Илья Чебан, совместно с главой муниципальной Центральной диспетчерской службы в случае ЧП созовет ее членов на оперативные заседания.

В состав антикризисного штаба включены вице-мэр Виктор Киронда, советник генерального примара в области жилищно-коммунального хозяйства, глава муниципальной Центральной диспетчерской службы, преторы всех секторов города, руководители главных управлений и муниципальных служб, муниципальных предприятий по оказанию жилищных услуг.

Состав включает в себя и ответственных лиц компаний Gas Natural Fenosa, Termoelectrica, Chișinău-Gaz, управления полиции муниципия Кишинэу, управления по чрезвычайным ситуациям, исполняющего обязанности командующего патрульной бригады ГИП.

Такие меры приняты в связи с тем, что в предыдущие годы муниципальные службы не всегда вовремя справлялись с последствиями обильных снегопадов.

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