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Зима

Любимый город может спать спокойно: ЧП зимой не застанут врасплох

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Sputnik Молдова
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Примэрия Кишинева создала антикризисный штаб на случай чрезвычайных ситуаций, вызванных неблагоприятными погодными условиями. Распоряжение подписал генеральный примар Ион Чебан.

КИШИНЕВ, 4 дек – Sputnik, Анна Руссу. Антикризисный штаб будет контролировать, организовывать и проводить работы по уборке снега и использованию противогололедного материала на главных улицах и во дворах жилых домов Кишинева.

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Руководитель штаба, вице-мэр Илья Чебан, совместно с главой муниципальной Центральной диспетчерской службы в случае ЧП созовет ее членов на оперативные заседания. 

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CC0 / Pixabay / RestaurantAnticaRoma / Coffee
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В состав антикризисного штаба включены вице-мэр Виктор Киронда, советник генерального примара в области жилищно-коммунального хозяйства, глава муниципальной Центральной диспетчерской службы, преторы всех секторов города, руководители главных управлений и муниципальных служб, муниципальных предприятий по оказанию жилищных услуг.

Состав включает в себя и ответственных лиц компаний Gas Natural Fenosa, Termoelectrica, Chișinău-Gaz, управления полиции муниципия Кишинэу, управления по чрезвычайным ситуациям, исполняющего обязанности командующего патрульной бригады ГИП.

Такие меры приняты в связи с тем, что в предыдущие годы муниципальные службы не всегда вовремя справлялись с последствиями обильных снегопадов.

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