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Проверка багажа

Молдавские таможенники изъяли у гражданина Украины товар на крупную сумму

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20191204/28428227/moldavskie-tamozhenniki-izyali-u-grazhdanina-Ukrainy-tovar-na-krupnuyu-summu.html

Сотрудники мобильной бригады Таможенной службы Молдовы подозревает гражданина Украины в незаконной перевозке товара на сумму 200 тысяч леев. Ведется расследование.

КИШИНЕВ, 4 дек – Sputnik, Анна Руссу. Несколько партий одежды, обуви, бытовой техники, продуктов питания и других товаров без документов о происхождении были изъяты мобильной бригадой Таможенной службы Молдовы. Общая стоимость оценивается в 200 тысяч леев. Контрабанду  обнаружили в микроавтобусе гражданина Украины. 

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© Photo: Poliția Republicii Moldova
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Ситуация произошла на трассе Слобозия Маре-Вулканешты после того, как таможенники остановили транспортное средство Mercedes Sprinter гражданина Украины, подозреваемого в причастности к незаконным грузоперевозкам. В результате проведенной проверки сотрудники таможни обнаружили в грузовом отсеке и в салоне микроавтобуса большое количество различных товаров без каких-либо сопроводительных документов.

Водитель подозревается в уклонении от уплаты таможенных пошлин и несанкционированном сбыте перевозимой продукции. Дело было передано в специализированное подразделение Таможенной службы для выяснения всех обстоятельств и применения санкций, предусмотренных действующим законодательством.

В минувшем месяце Таможенная служба пополнила государственный бюджет на 2 миллиарда 46 миллионов леев, что на 92 миллиона больше, чем за аналогичный период прошлого года. Всего было составлено 50 тысяч 969 деклараций.

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