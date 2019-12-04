Что известно о судье, который принял решение досрочно освободить Филата

Этот же служитель Фемиды принял первое решение о помещении бывшего молдавского премьера под предварительный арест после задержания Филата в парламенте, а затем одобрил ходатайство об УДО.

КИШИНЕВ, 4 дек — Sputnik. Судья Виктор Рацой, который принял решение по условно-досрочному освобождению экс-премьера Владимира Филата, в 2015 году постановил поместить политика под предварительный арест после его задержания.

© Photo: Preşedinţia Republicii Moldova Судья Виктор Рацой

Именно Рацой 18 октября 2015 года удовлетворил ходатайство прокуроров и одобрил решение поместить Филата под предварительный арест на 30 суток после задержания политика в здании парламента.

Кроме того, этот судья поместил под арест и бывшего главу Государственной налоговой службы Николая Викола, приговоренного к 6 годам тюремного заключения с исполнением по делу о коррупции.

Также Рацой известен своим участием в процессе по громкому делу о задержании судей в 2016 году.

А еще он участвовал в рассмотрении дела на бывшего примара Кишинева Дорина Киртоакэ.

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Согласно данным открытых источников, на имя Рацоя было открыто несколько дисциплинарных производств, однако все они в конечном счете были прекращены.

Любопытным в практике Рацоя оказался эпизод с рассмотрением дела Иона Сырбу, который возглавлял управление спецопераций (DOS) Национального инспектората расследований. Так, судья сначала постановил поместить Сырбу под домашний арест, однако спустя сутки с небольшим изменил решение и посчитал, что фигуранту дела лучше находиться в изоляторе. Такое вот непостоянство.

Имущество Рацоя

Согласно официальной информации, Виктор Рацой в 2018 году задекларировал в качестве дохода на основном месте работы 242 тысячи 378 леев. Доходы его жены от основной деятельности (нотариальное бюро) за этот же период превысили 820 тысяч леев.

А теперь об имуществе служителя Фемиды. Виктору Рацой принадлежит пять земельных участков как в черте города, так и за его пределами, две квартиры общей площадью в 174,9 квадратных метра. У судьи также есть два автомобиля Suzuki SX 4 2009 года выпуска (134 тысячи леев) и Mercedes 2011 года выпуска (120 тысяч леев). Первая машина была приобретена им в 2011 году, а вторая - в 2016-м.

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Также Рацой указал, что ему принадлежат доли акций в двух акционерных обществах на общую сумму в 2425 леев.

У судьи есть долги. Рацой заключил инвестиционный контракт на строительство жилья (квартиры) на сумму в 46,47 тысячи евро. Кроме того, в 2017-м он взял кредит на 300 тысяч леев, который должен быть погашен в 2019 году.

Как освобождали Филата

Заседание по вопросу условно-досрочного освобождения Филата было запланировано на 2 декабря, но тогда его прервали, запланировав вынесение решения на вторник, 3 декабря. Вердикт провозгласил Рацой.

Бывший премьер не присутствовал на заседании инстанции. Его освобождение произошло на основе представления пенитенциарному учреждению заключения судебной инстанции.

Филат выпущен на свободу досрочно согласно статье 91 Уголовного кодекса Молдовы.

Экс-премьер получил тюремный срок за пассивную коррупцию и извлечение выгоды из влияния. Его задержали 15 октября 2015 года сразу после того, как с него была снята депутатская неприкосновенность. Изначально прокуроры требовали приговорить его к 19 годам тюрьмы.

Филат отбывал наказание в пенитенциаре №13 в Кишиневе. После вынесения окончательного вердикта экс-премьера должны были перевести в тюрьму в Липканах, однако из-за другого судебного процесса приняли решение, чтобы во время следственных мероприятий он отбывал наказание в молдавской столице.

Второе уголовное дело открыто по части 3 статьи 243 "Отмывание денег". По этому делу экс-премьеру грозит до десяти лет лишения свободы. Судебное заседание также пройдет на этой неделе.

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