После освобождения Филата у администрации тюрем новый и.о. руководителя

Смена руководства в администрации пенитенциарных учреждений: Люба Жигня-Сувейка ушла с поста и.о. руководителя, а ее место занял Владимир Кожокару.

КИШИНЕВ, 4 дек — Sputnik. У Национальной администрации пенитенциарных учреждений новый исполняющий обязанности руководителя. Этот пост занял Владимир Кожокару. О его назначении сообщил в среду глава Минюста Фадей Нагачевский.

"Владимир Кожокару назначен на должность и.о. директора на основании приказа министра юстиции до утверждения руководителя структуры", - отметили в пресс-службе администрации тюрем.

Как сообщили в ведомстве, Кожокару работает в системе администрирования тюрем уже порядка 11 лет. "На протяжении карьеры он продемонстрировал способности менеджера, профессионализм, корректность и ответственность в принятии решений", - добавили в администрации.

На этом посту он сменил Любу Жигню-Сувейку, которая указом министра была отправлена в среду в отставку.

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Ранее Нагачевский заявил, что ждет от Администрации тюрем объяснений по поводу условно-досрочного освобождения экс-премьера Владимира Филата, который покинул во вторник камеру пенитенциара №13 в Кишиневе.

"Появляется все больше сигналов, что есть некоторые элементы незаконности по поводу объявленного решения (об УДО Филата - ред.)... Жду объяснений со стороны Национальной администрации пенитенциарных учреждений, на основе чего был подан такой запрос, насколько он обоснован, насколько объявление решения прошло в соответствии с законом, и как можно опротестовать вердикт. А также жду объяснения по поводу того, соответствует ли закону тот факт, что решение вступает в силу с момента объявления", - отметил министр.

Вопрос УДО бывшего главы правительства обсуждался в среду на заседании Высшего совета безопасности.

Как освобождали Филата

Заседание по вопросу условно-досрочного освобождения Филата было запланировано на 2 декабря, но тогда его прервали, перенеся вынесение решения на 3 декабря. Вердикт провозгласил судья Виктор Рацой.

Бывший премьер не присутствовал на заседании инстанции. Его освобождение произошло на основе представления пенитенциарному учреждению заключения судебной инстанции.

Филат освобожден согласно статье 91 Уголовного кодекса Молдовы "Условно-досрочное освобождение от наказания".

Экс-премьер получил тюремный срок за пассивную коррупцию и извлечение выгоды из влияния. Его задержали 15 октября 2015 года сразу после того, как с него была снята депутатская неприкосновенность. Изначально прокуроры требовали приговорить его к 19 годам тюрьмы.

Филат отбывал наказание в пенитенциаре №13 в Кишиневе. После вынесения окончательного вердикта его должны были перевести в тюрьму в Липканах, однако из-за другого судебного процесса приняли решение, чтобы во время следственных мероприятий он отбывал наказание в молдавской столице.

Второе уголовное дело открыто по части 3 статьи 243 "Отмывание денег". По этому делу экс-премьеру грозит до десяти лет лишения свободы. Судебное заседание пройдет на этой неделе.

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