Правительство решило: назначен глава Погранполиции, отозваны три посла

КИШИНЕВ, 4 дек – Sputnik. Члены правительства на заседании в среду утвердили отставку главы Пограничной полиции Молдовы Росиана Василоя.
"Предлагается утвердить отставку руководителя Пограничной полиции Молдовы Росиана Василоя на основании заявления от 28 ноября. Вместо него с 4 декабря на пятилетний срок назначается Корнелиу Гроза", - сказал министр внутренних дел Павел Войку.
По его словам, Гроза окончил Академию полиции в Кишиневе. На протяжении карьеры он был комиссаром полиции Кантемира, столичных секторов Чеканы и Центра, начальником Национального инспектората расследований, а последняя его должность – руководитель управления полиции Кишинева.
Перестановки в дипкорпусе
Кроме того, члены кабмина утвердили отзыв трех послов Молдовы. Министр иностранных дел и европейской интеграции Аурелиу Чокой сообщил, что с должности посла в Азербайджане и, по совместительству, в Индии и Грузии отзывается Георге Леука, с должности посла Молдовы в Португалии и Марокко - Думитру Соколан, а с должности посла в Эстонии - Инга Ионесий, которую ранее назначили вице-мэром Кишинева.
Как пояснил Чокой, Думитру Соколан с 16 декабря, а Георге Леука с 23 декабря будут занимать должности госсекретарей МИДЕИ.
Изменения в медицине
По решению кабмина Зинаида Безверхний снята с должности директора Агентства по медикаментам, а вместо нее с 6 декабря эту должность будет занимать Силвия Чиботарь.
Руководителем Национальной медицинской страховой компании с 5 декабря будет Анжела Белобров.
А Марина Головач с этой же даты будет госсекретарем Минздрава. "Она врач. У нее есть богатый опыт в сфере оказания первичной медицинской помощи", - сказала министр Виорика Думбравяну.
Перестановки в Минфине
С 31 декабря Вероника Серецяну не будет занимать пост госсекретаря Минфина. Она сама написала заявление об отставке. Как пояснил премьер Ион Кику, Серецяну хороший специалист, но решила работать в другой области.
С должности госсекретаря с 4 декабря снят Андрей Черный на основании заявления об уходе с этого поста.
На смену ему придет Юлиан Постикэ. Как пояснил министр финансов Сергей Пушкуца, "он закончил ULIM по специальности "право", а также учился в Польше. Есть опыт в публичном администрировании и в области транспорта. В 2015 году был директором Национального агенства автотранспорта, а также был вице-министром транспорта".
Изменения в Минобразования
В министерстве образования, культуры и исследований будет два новых госсекретаря. С 5 декабря эту должность займет Андрей Кистол.
"У него богатый опыт административной работы, опыт разработки политик в области культуры. Он занимал руководящие посты в министерстве", - сказал министр Корнелиу Попович.
Также госсекретарем с четверга станет Наталья Грыу. "У нее также богатый опыт разработки политик в области образования, особенно доуниверситетского. Она стала "Учителем 2007 года". Уважаема в преподавательских кругах", - отметил министр.
Главой админсовета Национального агентства по обеспечению качества в области образования и исследований с 5 декабря будет Андрей Кичук, который ранее внес вклад в создание этой структуры.
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