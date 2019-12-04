Правительство решило: назначен глава Погранполиции, отозваны три посла

Более полутора десятков отставок и назначений одобрили в ходе очередного заседания кабинета министров Молдовы.

КИШИНЕВ, 4 дек – Sputnik. Члены правительства на заседании в среду утвердили отставку главы Пограничной полиции Молдовы Росиана Василоя.

"Предлагается утвердить отставку руководителя Пограничной полиции Молдовы Росиана Василоя на основании заявления от 28 ноября. Вместо него с 4 декабря на пятилетний срок назначается Корнелиу Гроза", - сказал министр внутренних дел Павел Войку.

По его словам, Гроза окончил Академию полиции в Кишиневе. На протяжении карьеры он был комиссаром полиции Кантемира, столичных секторов Чеканы и Центра, начальником Национального инспектората расследований, а последняя его должность – руководитель управления полиции Кишинева.

Перестановки в дипкорпусе

Кроме того, члены кабмина утвердили отзыв трех послов Молдовы. Министр иностранных дел и европейской интеграции Аурелиу Чокой сообщил, что с должности посла в Азербайджане и, по совместительству, в Индии и Грузии отзывается Георге Леука, с должности посла Молдовы в Португалии и Марокко - Думитру Соколан, а с должности посла в Эстонии - Инга Ионесий, которую ранее назначили вице-мэром Кишинева.

Как пояснил Чокой, Думитру Соколан с 16 декабря, а Георге Леука с 23 декабря будут занимать должности госсекретарей МИДЕИ.

Изменения в медицине

По решению кабмина Зинаида Безверхний снята с должности директора Агентства по медикаментам, а вместо нее с 6 декабря эту должность будет занимать Силвия Чиботарь.

Руководителем Национальной медицинской страховой компании с 5 декабря будет Анжела Белобров.

А Марина Головач с этой же даты будет госсекретарем Минздрава. "Она врач. У нее есть богатый опыт в сфере оказания первичной медицинской помощи", - сказала министр Виорика Думбравяну.

Перестановки в Минфине

С 31 декабря Вероника Серецяну не будет занимать пост госсекретаря Минфина. Она сама написала заявление об отставке. Как пояснил премьер Ион Кику, Серецяну хороший специалист, но решила работать в другой области.

С должности госсекретаря с 4 декабря снят Андрей Черный на основании заявления об уходе с этого поста.

На смену ему придет Юлиан Постикэ. Как пояснил министр финансов Сергей Пушкуца, "он закончил ULIM по специальности "право", а также учился в Польше. Есть опыт в публичном администрировании и в области транспорта. В 2015 году был директором Национального агенства автотранспорта, а также был вице-министром транспорта".

Изменения в Минобразования

В министерстве образования, культуры и исследований будет два новых госсекретаря. С 5 декабря эту должность займет Андрей Кистол.

"У него богатый опыт административной работы, опыт разработки политик в области культуры. Он занимал руководящие посты в министерстве", - сказал министр Корнелиу Попович.

Также госсекретарем с четверга станет Наталья Грыу. "У нее также богатый опыт разработки политик в области образования, особенно доуниверситетского. Она стала "Учителем 2007 года". Уважаема в преподавательских кругах", - отметил министр.

Главой админсовета Национального агентства по обеспечению качества в области образования и исследований с 5 декабря будет Андрей Кичук, который ранее внес вклад в создание этой структуры.

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