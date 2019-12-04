Первые официальные заявления Филата после УДО: о чем рассказал экс-премьер

Бывший премьер рассказал, чем планирует заняться, кто и когда может опротестовать решение о его УДО, а также о дежавю, которое он сейчас испытывает.

КИШИНЕВ, 4 дек — Sputnik. Экс-премьер Владимир Филат, который накануне покинул тюремную камеру на основании условно-досрочного освобождения, дал в среду первую пресс-конференцию.

Свой спич Филат начал с того, что сама встреча с представителями СМИ не была запланирована. По его словам, первые дни после своего освобождения он хотел посвятить проблемам здоровья и вопросам, связанным с личной жизнью. Однако бывший премьер решил все-таки внести ясность по поводу своего условно-досрочного освобождения.

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По его мнению, процедура его освобождения прошла законно, а заявления о том, что ход дела был скрыт от общественности – "это спекуляции".

Как отметил Филат, процесс, который завершился 3 декабря, длился продолжительное время, а все судебные разбирательства были публичными.

"Очень много говорилось о дате 12 ноября, когда Майя Санду представляла отчет в парламенте и правительство под ее руководством пало… Но это дата, когда был подан запрос об освобождении, - это просто дата, которая определилась по процедуре", - сказал бывший премьер.

Все процессуальные действия, как рассказал Филат, длились на протяжении работы трех правительств.

"Я лично подал заявление в администрацию пенитенциара №13 об освобождении на основе статьи 91. Тогда была созвана спецкомиссия при пенитенциаре. В рамках комиссии рассмотрено мое заявление, насколько оно соответствует законодательным нормам. В ходе обсуждения моего запроса, комиссия 8 ноября утвердила его. А 12 ноября запрос был передан в суд", - пояснил Филат.

По его словам, по процедуре, с момента принятия комиссией решения, есть пять дней для подачи запроса в суд.

"12 ноября был последний день подачи этого заявления", - добавил он.

Также Филат рассказал, что сейчас его преследует дежавю. "Хочу отметить, что судья, который принял решение, это тот же судья, что вынес мне первый предварительный арест", - сказал он.

Филат добавил, что к его УДО не имеют отношения ни один из молдавских политиков. "Ни Майя Санду, ни Игорь Додон, ни другие. Мое освобождение произошло на основе закона",- добавил Филат.

Решение суда об условно-досрочном освобождении Филата может быть опротестовано в течение 15 дней, начиная с 4 декабря.

"Опротестовать решение может одна из сторон процесса - пенитенциар №13 и я", - сказал бывший глава правительства.

Вопросы к УДО Филата

Освобождение Филата из тюрьмы обсуждалось на заседании Высшего совета безопасности в среду. Как заявил на брифинге министр юстиции Фадей Нагачевский, ни высшее руководство страны, ни представители прессы не знали об освобождении молдавского экс-премьера, отбывавшего срок за коррупционные действия и извлечение выгоды из влияния.

"Есть много подозрений. Мы хотим понять, как возникла эта ситуация относительно освобождения Филата до истечения срока. Филата приговорили к 9 годам заключения, из которых он отбыл в пенитенциаре всего 4. Не знаю, как получилось две трети. Мы разберемся с этим вопросом", - сказал министр.

Нагачевский сообщил, что, исходя из имеющейся у него информации, суд в этом году вдвое сократил срок содержания под стражей Филата за "бесчеловечные условия содержания под стражей".

"Было принято решение о первом сокращении срока заключения. 30 июля состоялось заседание Кишиневского районного суда, а второе заседание прошло осенью", - заявил министр.

Нагачевский отметил, что случившееся будет в срочном порядке расследовано. Все обстоятельства расследования такого быстрого и досрочного освобождения бывшего главы кабмина Молдовы из-под стражи будут сообщены гражданам страны и представителям прессы.

Как освобождали Филата

Заседание по вопросу условно-досрочного освобождения Филата было запланировано на 2 декабря, но тогда его прервали, запланировав вынесение решения на вторник, 3 декабря. Вердикт провозгласил Рацой.

Бывший премьер не присутствовал на заседании инстанции. Его освобождение произошло на основе представления пенитенциарному учреждению заключения судебной инстанции.

Филат выпущен на свободу досрочно согласно статье 91 Уголовного кодекса Молдовы.

Экс-премьер получил тюремный срок за пассивную коррупцию и извлечение выгоды из влияния. Его задержали 15 октября 2015 года сразу после того, как с него была снята депутатская неприкосновенность. Изначально прокуроры требовали приговорить его к 19 годам тюрьмы.

Филат отбывал наказание в пенитенциаре №13 в Кишиневе. После вынесения окончательного вердикта экс-премьера должны были перевести в тюрьму в Липканах, однако из-за другого судебного процесса приняли решение, чтобы во время следственных мероприятий он отбывал наказание в молдавской столице.

Второе уголовное дело открыто по части 3 статьи 243 "Отмывание денег". По этому делу экс-премьеру грозит до десяти лет лишения свободы. Судебное заседание также пройдет на этой неделе.

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