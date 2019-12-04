Есть или не есть: усиленные проверки импортной рыбы показали реальную картину

Больше всего в Молдову поступает зараженная рыба таких пород как сельдь, хек, минтай. Специалисты советуют покупать потрошенные тушки - так меньше вероятности обнаружить паразитов.

КИШИНЕВ, 4 дек - Sputnik. В Национальном агентстве продовольственной безопасности (НАПБ) представили итоги усиленных проверок замороженной рыбы, импортируемой в Молдову. В период с 7 августа по 14 ноября на анализ отобрали 264 пробы, из которых 195 были заражены паразитами. Большинство из них - 168 предназначались для реализации в Кишиневе.

"Мы узнали реальную картину"

Усиленные проверки НАПБ начало после громкого скандала, произошедшего этим летом, когда в один из детских садов столицы поступила рыба с червями. Как рассказал начальник муниципального управления Агентства продовольственной безопасности по Кишиневу Роман Венгер, до этого резонансного случая проверки замороженной рыбы проводились, исходя из национальной программы мониторинга, в рамках которой на текущий год было предусмотрено всего 50 заборов образцов рыбы. То есть, примерно по одной-две пробы в год на каждого экономического агента.

"После того, как в течение определенного периода все 100% рыбы прошли через лабораторию, мы увидели реальную картину, каков процент глистной инвазии, какая рыба подвержена ей больше всего, из каких стран идет зараженный продукт", - заявил чиновник.

Зараженная рыба от мировых поставщиков

В Агентстве продовольственной безопасности не видят чего-то шокирующего в том, что в рыбе живут паразиты. Как пояснил Венгер, продукт, поступающий в Молдову, выращен в живой природе - в океане и морях, поэтому провести мероприятия по защите рыбы от глистов не представляется возможным. Чтобы убить паразитов, рыбу подвергают шоковой заморозке.

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"Вся эта рыба происходит из хорошо известных стран - Испании, Германии, Канады, США, Фарерских островов, Норвегии. Исходя из проверок, больше всего зараженной рыбы выявлено в партиях из Испании. Нужно отметить важный момент, что есть паразиты, которые содержатся в кишечнике, а есть паразиты, которые живут в мускулатуре",- пояснил Вегнер.

В случае, если чужеродные организмы обнаружены в кишечнике, рыбу, согласно законодательству, нужно отправить на переработку. Если на прилавки попала рыба с глистами в мускулатуре, то это гораздо более серьезное нарушение. Такой товар должен быть уничтожен, отметил чиновник.

Наказать виновных сложно

Экономическим агентам, которые поставляют на прилавки рыбу, зараженную гельминтами, теоретически грозит штраф до 15-ти тысяч леев. Однако наказание можно применить не ко всем поставщикам. Как пояснил Роман Венгер, сотрудники ANSA из каждой фуры, завезенной в Молдову, на границе берут всего несколько тушек для лабораторных анализов. Поэтому есть большая вероятность, что именно в отобранных экземплярах не содержатся паразиты. А экономический агент при этом получает сертификат, разрешающий реализацию. В таких случаях поставщику нельзя вменить в вину, что он ввез зараженную рыбу, отметил Венгер.

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"Экономический агент не несет ответственности за то, что в партии рыбы есть паразиты. Его вина определяется в том случае, если паразиты были выявлены, и мы предписали эту партию направить на технологическую переработку. А он ее направил на реализацию",- пояснил собеседник.

Если лабораторные исследования показывают, что рыба заражена паразитами, Национальное агентство продовольственной безопасности предписывает отправить ее на переработку.

Что делать покупателю

Больше всего в Молдову поступает зараженная рыба таких пород как сельдь, хек, минтай. Специалисты советуют покупать потрошенные тушки - так меньше вероятности обнаружить паразитов. Как рассказал Венгер, согласно европейским стандартам, которых придерживается и Молдова, производитель или импортер должен проинформировать покупателя о том, что рыба может содержать паразитов.

"Если покупатель видит соответствующую надпись на упаковке, он будет сознательно ориентироваться по цене. Рыба, которая не имеет паразитов, должна быть в одну цену, а та, где есть незначительные инвазии, должна быть дешевле", - заявил чиновник.

Молдавские поставщики этого правила не придерживаются. Поэтому любителям рыбы остается быть внимательными перед тем, как начать готовить. По словам Венгера, после рыбного скандала импортерам поставили условие, чтобы продукт, который поступает в социальные учреждения - детские сады, школы и больницы был потрошеным и не содержал гельминтов.

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