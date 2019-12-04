В Тирасполе уже знают, как отпразднуют Рождество и Новый год

Местная администрация представила подробную программу предстоящих празднеств и торжеств. Впрочем, некоторые детали приберегли в качестве сюрприза.

ТИРАСПОЛЬ, 4 дек – Sputnik, Ирина Ляхова. Подготовка к зимним праздникам в городе идет полным ходом, уже определена основная программа, которая стартовала с 1 декабря. Всего запланировано 59 основных общегородских мероприятий, однако до конца пока все сюрпризы празднования Нового года не раскрываются.

Всеобщий креатив

Мэр Олег Довгопол уверен, что фантазию в украшении Тирасполя стоит проявить не только культурным и образовательным учреждениях, но и предприятиям, организациям города, да и самим горожанам.

"Опыт доказывает, что красивый новогодний дизайн не обязательно должен быть дорогим. Мы знаем примеры, когда своими руками из подручных средств удается сотворить новогоднюю сказку. Хочется, чтобы такого в городе было побольше, и это зависит от личной инициативы горожан", – сказал мэр.

Новогоднее шествие и встреча Нового года

В первый день декабря в Детской школе искусства им. С.В. Рахманинова открылась выставка работ учащихся художественного отделения "Зимнее настроение". Многочисленные мероприятия запланированы в течение месяца во всех крупных развлекательных центрах города.

Традиционное новогоднее шествие "Дед Мороз и Компания" намечено на 22 декабря. Оно пройдет от Театральной до центральной площади им. Суворова, где и состоится шоу–программа "Здравствуй Новый год!".

25 декабря в Доме детско-юношеского творчества приглашает детей на елку лидер региона, а 27 декабря - глава Тирасполя.

Основное празднество развернется 31 декабря на площади им. Суворова, где в 22.00 стартует театрализованное представление "Встречай, столица, Новый год!". Подобные мероприятия пройдут на импровизированных сценах в микрорайонах Кировский и Октябрьский. Каждой из них продлится до четырех часов утра.

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