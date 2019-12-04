В Тирасполе уже знают, как отпразднуют Рождество и Новый год

ТИРАСПОЛЬ, 4 дек – Sputnik, Ирина Ляхова. Подготовка к зимним праздникам в городе идет полным ходом, уже определена основная программа, которая стартовала с 1 декабря. Всего запланировано 59 основных общегородских мероприятий, однако до конца пока все сюрпризы празднования Нового года не раскрываются.
Всеобщий креатив
"Опыт доказывает, что красивый новогодний дизайн не обязательно должен быть дорогим. Мы знаем примеры, когда своими руками из подручных средств удается сотворить новогоднюю сказку. Хочется, чтобы такого в городе было побольше, и это зависит от личной инициативы горожан", – сказал мэр.
Новогоднее шествие и встреча Нового года
В первый день декабря в Детской школе искусства им. С.В. Рахманинова открылась выставка работ учащихся художественного отделения "Зимнее настроение". Многочисленные мероприятия запланированы в течение месяца во всех крупных развлекательных центрах города.
Традиционное новогоднее шествие "Дед Мороз и Компания" намечено на 22 декабря. Оно пройдет от Театральной до центральной площади им. Суворова, где и состоится шоу–программа "Здравствуй Новый год!".
25 декабря в Доме детско-юношеского творчества приглашает детей на елку лидер региона, а 27 декабря - глава Тирасполя.
Основное празднество развернется 31 декабря на площади им. Суворова, где в 22.00 стартует театрализованное представление "Встречай, столица, Новый год!". Подобные мероприятия пройдут на импровизированных сценах в микрорайонах Кировский и Октябрьский. Каждой из них продлится до четырех часов утра.
Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>
Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям
Узнать, что мы сообщаем в OK