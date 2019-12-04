Премьер сделал важное заявление по выплате зарплат

Как пояснил глава кабинета министров, из-за пробелов в деятельности правительства за предыдущий период есть задолженность по выплате заработной платы в бюджетном секторе за предпоследний месяц осени.

КИШИНЕВ, 4 дек — Sputnik. Молдавский премьер Ион Кику потребовал от министра финансов срочно решить вопрос, касающийся задолженностей по заработной плате, зарегистрированных в бюджетном секторе за октябрь.

"Из-за пробелов в деятельности правительства за предыдущий период у нас есть задолженность по выплате заработной платы в бюджетном секторе за октябрь. На 12.00 было 1525 человек из 64 учреждений, не получивших зарплату за октябрь. Я хочу знать, когда мы закончим выплачивать зарплату", - заявил Кику на заседании кабинета министров.

Глава Минфина Сергей Пушкуца отметил, что большая часть зарплат выплачена.

"В результате предпринятых за последние дни действий ситуация изменилась. Зарплаты выплатили большинству. Мы интенсивно работаем со всеми отдельно. Не у всех руководителей есть электронная подпись. Сейчас мы решаем проблему... Финансирование открыто. Денежные средства есть. Техническую процедуру нужно сейчас пройти, чтобы в дальнейшем ситуация не повторилась. Думаю, что завтра-послезавтра все должно быть выплачено", - сказал министр.

Далее Кику подчеркнул важность определения инфраструктуры для инвестиций в каждом районном центре и уточнил, что планирует встретиться с председателями районных советов.

"Говорил с главой Минэкономики Анатолом Усатым о создании промышленных платформ в каждом районном центре. Знаю, что вы уже начали разрабатывать план, в котором определены площади для развития этих индустриальных платформ. Прошу вас завершить этот список, как можно скорее", - заявил премьер.

Кику также затронул вопрос об экономическом развитии и роста числа рабочих мест, подчеркнув важность изменения регламента в этом отношении.

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"Хочу отметить вопрос о субсидировании рабочих мест, о заработных платах для наших сограждан, которые пока предпочитают работать за рубежом. В следующем году мы будем внедрять крупные проекты, и будем нуждаться в дополнительной рабочей силе, и рассчитываем на наших уехавших сограждан. Необходимо привлечь их домой, и мы намерены субсидировать зарплаты из государственного бюджета", - подчеркнул премьер.

Глава правительства также остановился на программе "Первый дом" (Prima Casă), темпы реализации которой значительно снизились, подчеркнув, что необходимо создать механизмы ее перезапуска.

Кику потребовал повысить ответственность сотрудников правительственных структур и госучреждений относительно использования государственных денег в собственных интересах.

"Знаю, что существует тенденция, когда человек приходит на новую должность, он хочет поменять ноутбук, гаджеты, машину. Эту тенденцию надо оставить в прошлом. Мы не будем покупать новые ноутбуки, телефоны за счет учреждения. Мне известны случаи желания тратить государственные деньги", - добавил он.

Премьер потребовал от Государственной канцелярии проверить то, как используется служебный транспорт Национальной медицинской страховой компании, а также других структур.

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