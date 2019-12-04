Кику об УДО Филата: занимательная математика, знаки вопроса и уголовные дела

КИШИНЕВ, 4 дек — Sputnik. Премьер-министр Молдовы Ион Кику рассказал подробности обсуждения на заседании Высшего совета безопасности вопроса условно-досрочного освобождения экс-премьера Владимира Филата.

По его словам, представители соответствующих структур доложили, что в июле этого года, при правительстве Майи Санду, Филату сократили срок примерно на 670 дней, а потом в октябре - еще на 27 дней.

"К чему вся эта математика? Чтобы подвести под статью, которая позволяет в случае примерного поведения заключенного и соблюдения всех-всех правил пройти через комиссию при этом пенитенциарном учреждении и пойти по условно-досрочному освобождению", - отметил премьер.

По его мнению, такие расчеты были произведены для того, чтобы подогнать "под две трети" срока, которые должен отбыть заключенный за совершение тяжкого преступления для получения УДО.

"Собрали комиссию из работников этого учреждения, начальство из Национальной администрации тюрем и быстро решили, что данного заключенного из-за того, что он находился в негуманных условиях надо выпускать", - добавил Кику.

Глава правительства отметил, что у Минюста и правоохранительных органов есть очень серьезные вопросы по поводу "всей этой математики".

"Сначала срок скостили, а потом взяли две трети из уже укороченного срока. Здесь очень большие вопросы. Знаю, что возбуждены дела по отношению к работникам этой структуры, которые приняли данное решение. Не знаю, какие там сейчас происходят действия. Надеюсь, что люди, которые допустили – и здесь дело не в том, что это Филат, - потому что по этой процедуре готовится (УДО – ред.) еще 200 очень опасных рецидивистов", - добавил Кику.

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Именно поэтому, как пояснил премьер, в среду принято решение об отставке и.о. руководителя Национальной администрации пенитенциарных учреждений Любы Жигни-Сувейки.

"Оставь эту госпожу, назначенную прошлым правительством, творить еще такие дела, то все воры в законе гуляли бы улицам. Вот почему пришлось это делать. И дело не в гражданине "Х" или "У". Тут вопросы к схеме, которую придумали наши функционеры. Сейчас открыто уголовное дело. Идет рассмотрение законности всех этих действий. Что будет дальше - посмотрим. Но риск существует, что под этот подход негуманных условий содержания можно освободить всех", - отметил Кику.

На вопрос о том, какова может быть судьба Филата, Кику отметил, что на эту тему должны высказываться органы.

"Но нас не интересует сейчас человек, а бездействие, и вот эти проблемы, которые в системе существуют. Очень большие вопросы, конечно, к судьям, которые приняли это решение. Но это не епархия правительства судить судей. Там есть свои органы. Думаю, они сами разберутся", - заключил Кику.

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Заседание по вопросу условно-досрочного освобождения Филата было запланировано на 2 декабря, но тогда его прервали, запланировав вынесение решения на вторник, 3 декабря. Вердикт провозгласил Рацой.

Бывший премьер не присутствовал на заседании инстанции. Его освобождение произошло на основе представления пенитенциарному учреждению заключения судебной инстанции.

Филат выпущен на свободу досрочно согласно статье 91 Уголовного кодекса Молдовы.

Экс-премьер получил тюремный срок за пассивную коррупцию и извлечение выгоды из влияния. Его задержали 15 октября 2015 года сразу после того, как с него была снята депутатская неприкосновенность. Изначально прокуроры требовали приговорить его к 19 годам тюрьмы.

Филат отбывал наказание в пенитенциаре №13 в Кишиневе. После вынесения окончательного вердикта экс-премьера должны были перевести в тюрьму в Липканах, однако из-за другого судебного процесса приняли решение, чтобы во время следственных мероприятий он отбывал наказание в молдавской столице.

Второе уголовное дело открыто по части 3 статьи 243 "Отмывание денег". По этому делу экс-премьеру грозит до десяти лет лишения свободы. Судебное заседание также пройдет на этой неделе.

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