Что предпринимают в Приднестровье для развития туризма

О туристической привлекательности приднестровского региона и способах ее развить поговорили на встрече представители власти и бизнеса.

ТИРАСПОЛЬ, 3 дек – Sputnik, Ирина Ляхова. К началу февраля должна быть завершена работа по созданию сайта о Приднестровье, как туристической зоне, а к 1 марта разработан проект закона о туризме. Об этом говорилось на встрече лидера Приднестровья Вадима Красносельского с руководителями ведомств и главных городов, а также с предпринимателями, заинтересованными в развитии сферы.

"Надо действовать. Причем, в двух направлениях – развивать туристическую инфраструктуру, создавая новые объекты, привлекательные для жителей и гостей Приднестровья, и полноценно информировать об их наличии", – отметил Красносельский. © Sputnik / Irina Leahova Насколько Приднестровье стало привлекательным для инвесторов за год

Сайт для туристов Приднестровья

Основой для туристического сайта о регионе станет электронная версия современного издания "Золотая коллекция лучших мест Приднестровья". К февралю планируется разработать компактный маршрутизатор с рабочим названием "паспорт туриста".

Помимо указания базовых локаций, которые могут привлечь внимание посетителей региона, планируют собрать информацию о гостиницах и местах общественного питания, а также о месте нахождения фирменных магазинов известных приднестровских брендов.

"Участники этого партнерского для государства и бизнеса проекта увеличат число потенциальных клиентов и потребителей, а владелец документа получит возможность пользоваться услугами и приобретать продукцию со скидкой", - отметили в пресс-службе приднестровского лидера. © Sputnik / Эксперт: интересен ли Тирасполь для туристов, ностальгирующих по СССР

Сайт и паспорт-гид разрабатываются на двух языках – русском и английском, и будут обновляться по мере появления новых достопримечательностей и туристических единиц.

Закон о туризме

К 1 марта в Приднестровье планируется разработать проект закона о туризме. Нормативно-правовая база в этой сфере на сегодняшний день не сформирована. На встрече говорили о подготовке профессиональных экскурсоводов, сертификации этого вида деятельности, запуске механизма страхования туристов.

Обсудили также некоторые идеи и предложения, связанные с созданием новых туристических объектов. Они могут базироваться на исторических местах и фактах, в качестве основы проекта возможно использование природных ресурсов приднестровского края, есть идеи, связанные с сельским туризмом.

Предприниматели предлагают создать инициативную группу, аккумулировать все наработки и обсудить их расширенным составом с привлечением к дискуссии потенциальных внутренних инвесторов.

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