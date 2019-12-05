"Неделя русского языка и культуры" в Молдове: с лекциями выступят ведущие эксперты из РФ

Лекции, мастер-классы и встречи с экспертами из российских вузов: в Кишиневе стартует цикл образовательно-просветительских мероприятий, направленных на популяризацию русского языка, литературы и культуры.

КИШИНЕВ, 4 дек — Sputnik. "Неделя русского языка и культуры" пройдет в Кишиневе с 5 по 10 декабря. В эти дни эксперты Пензенского государственного технологического университета при поддержке министерства просвещения Российской Федерации и представительства Россотрудничества в республике проведет в Кишиневе цикл образовательно-просветительских мероприятий, направленных на популяризацию русского языка, литературы и культуры.

Как сообщили в Российском центре науки и культуры в Кишиневе, в ряде вузов, лицеев и библиотек молдавской столицы состоятся научно-популярные лекции об актуальных проблемах русского языкознания и методики преподавания русского языка и литературы; пройдут творческие мастерские и показательные уроки русской словесности с использованием электронных образовательных ресурсов.

"Перед учителями и учащимися, преподавателями вузов и студентами филологических факультетов выступят кандидаты наук, доценты Пензенского государственного университета А.А. Тимакова и О.И. Семянкова, кандидат педагогических наук, абсолютный победитель Всероссийского конкурса педагогов дополнительного образования "Сердце отдаю детям" А.А. Жукова и специалист высшей категории, учитель русского языка и литературы лингвистической гимназии №8 города Пензы Т.В. Долганова", - отметили в РЦНК.

О работе литературных музеев России по популяризации творчества писателе-юбиляров широкой аудитории расскажет заслуженный работник культуры Российской Федерации Н.И. Никулаенкова. А учителя, читающие школьную дисциплину "История, культура и традиции русского народа", смогут принять участие в квест-игре "Юбилейный марафон" - внеурочном мероприятии с использованием тематики памятных дат российской науки, литературы и культуры.

В программу "Недели русского языка и культуры" включены мастер-классы:

"Традиции просветительства как основа формирования духовного пространства";

"За северным ветром: традиционная культура и забытые ремесла Русского Севера".

Мастер-классы проведут советник по делам развития и продвижения издательских программ издательства "Союз художников" А. О. Гайчук (город Санкт-Петербург) и заслуженный работник культуры Российской Федерации А.К. Ехалов (город Вологда).

"Почитателей художественного слова ждет дискуссия "Молодая русская литература", которую с ними проведет лауреат V и VII Международных форумов славянских литератур "Золотой Витязь", Всероссийской литературной премии имени Н.С. Лескова "Очарованный странник", Международной литературной премии "Югра", премий "Прохоровское поле", "Северная звезда", победитель российско-итальянской премии "Радуга", член Союза писателей России прозаик Е. С. Тулушева", - добавили в РЦНК.

Преподавателей искусствоведческих дисциплин, музыки, изобразительного искусства ждет встреча с пианисткой, преподавателем-методистом высшей категории Санкт-Петербургского музыкального училища им. Н.А. Римского-Корсакова, лауреатом международных конкурсов, лауреатом премий Правительства Санкт-Петербурга "За гуманизацию школы Санкт-Петербурга" и Международного фонда развития образования в сфере культуры и искусств "Орфей", председателем попечительского совета Санкт-Петербургского фонда развития культуры и искусства О. А. Черловой. Возглавляет обширную российскую просветительскую экспедицию доктор филологических наук, профессор, зав. кафедрой перевода и переводоведения ПГТУ, секретарь Союза писателей России Д.Н. Жаткин.

"Вне сомнения, "Неделя русского языка и культуры" в Кишиневе станет неделей новых открытий в области русской словесности и искусства, неделей встреч с интересными людьми и послужит расширению и укреплению российско-молдавского межкультурного диалога и русского культурно-образовательного пространства Молдовы", - заключили в РЦНК.

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