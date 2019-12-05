У молдаван есть шанс на бесплатное обучение в лучших вузах России на магистра

Международная олимпиада для абитуриентов магистратуры Open Doors: Russian Scholarship Project проводится в третий раз.

КИШИНЕВ, 5 дек – Sputnik, Ирина Ляхова. До 15 декабря студенты из любой страны, в том числе Молдовы, могут предоставить портфолио для отборочного этапа Международной олимпиады Open Doors: Russian Scholarship Project, которая состоится уже в третий раз. Благодаря ей ребята могут бесплатно получить образование на магистерских программах в лучших российских вузах.

Принять участие в олимпиаде может гражданин любой страны (кроме Российской Федерации), а также соотечественник, постоянно проживающий за рубежом, имеющий диплом бакалавра или заканчивающий обучение по программам бакалавриата в 2020 году.

Олимпиада проводится при поддержке Россотрудничества и Минобрнауки России, организатором проекта выступает Ассоциация "Глобальные университеты".

"Благодаря проекту талантливые студенты из зарубежных стран имеют возможность поступить без вступительных испытаний в магистратуру по системе "одного окна" – абитуриент может выбрать любой из более 500 университетов в 80 городах России", - отмечают организаторы.

В 2019-2020 учебном году олимпиада объявлена по 11 профилям. Победители могут выбрать любое направление подготовки в соответствии с профилем олимпиады и один или несколько российских вузов, осуществляющих подготовку по интересующему их направлению.

Олимпиада проводится в два этапа. Для участия нужно зарегистрироваться на сайте проекта. В отборочном этапе оцениваются портфолио участников, загруженные на сайт до 15 декабря 2019 года. Прошедшие отбор участники приглашаются во второй этап, который пройдет с 15 по 30 января 2020 года.

Список победителей и призеров будет опубликован на сайте 20 февраля 2020 года. Победители и призеры олимпиады зачисляются в выбранный ими вуз до основного конкурса абитуриентов.

Выполнение олимпиадных заданий и дальнейшее обучение в вузах возможно на русском и английском языках.

В олимпиаде 2018-2019 учебного года приняло участие более 22 тысяч человек из 162 стран, победителями и призерами стали 316 человек из 60 стран по 10 профилям.

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