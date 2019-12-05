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Стало известно, когда в Кишиневе состоится тест по русскому языку как иностранному

© Sputnik / Виталий Аньков
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20191205/28436208/stalo-izvestno-kogda-v-Kishineve-sostoitsya-test-po-russkomu-yazyku-kak-inostrannomu.html

После удачного прохождения этого экзамена можно получить сертификат государственного образца. Что дает наличие такого документа, рассказали специалисты.

КИШИНЕВ, 5 дек – Sputnik, Ирина Ляхова. Тестирование по русскому языку как иностранному состоится 14 декабря. Пройдет оно в здании Представительства Россотрудничества в Молдове. И стартует экзамен в 10.00.

Образовательная выставка в Кишиневе с участием ведущих вузов России
© Sputnik / Miroslav Rotari
Почему российские вузы заинтересованы в абитуриентах из Молдовы
Центр языкового тестирования Санкт-Петербургского государственного университета в партнерстве с представительством Россотрудничества в Республике Молдова проводит в Кишиневе тестирование по русскому языку уже не первый год.

После успешной сдачи экзамена участник получит сертификат государственного образца, который является единственным официальным документом, удостоверяющим уровень владения русским языком как иностранным в соответствии с общеевропейскими языковыми компетенциями (CEFR).

"Сертификат входит в пакет обязательных документов для вступления в гражданство РФ", - объясняют организаторы.

Центр языкового тестирования СПбГУ уполномочен проводить и комплексный экзамен по русскому языку, истории России и основам законодательства Российской Федерации. Сертификат о сдаче комплексного экзамена - документ, необходимый при оформлении разрешения на работу (или патента) и временное проживание, а также вида на жительство.

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Теги:
русский язык, тест, Представительство Россотрудничества в Молдове, Россотрудничество в Молдове


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