Бывший бухгалтер НАПБ получила 10 лет тюрьмы за присвоение денег

Прокуратура Единец объявила о том, что добилась 10-летнего тюремного заключения для бывшей сотрудницы Национального агентства продовольственной безопасности за незаконное присвоение денег ведомства.

КИШИНЕВ, 5 дек – Sputnik, Анна Руссу. Бывший 61-летний бухгалтер Нацагентства продовольственной безопасности (НАПБ) получила тюремный срок за ежегодное присвоение сотен тысяч леев. Следствие доказало, что с 2013 по 2017 год она получала деньги от различных компаний и лиц, которым НАПБ предоставляло услуги. Злоумышленница занимала руководящую должность в отделе бухгалтерского учета районного управления учреждения.

По данным правоохранительных органов, за 4,5 года сумма незаконных годовых отчислений составила от 300 тысяч до 500 тысяч леев. В частности, женщина обналичивала деньги, перечисленные бенефициарами за предоставленные им сертификаты, вместо того, чтобы класть полученные средства в банк.

Махинации выявили в 2018 году специалисты территориального управления финансовой инспекции города Бельцы. Проверка прошла после неоднократных обращений нового начальника в компетентные органы.

Приговор был вынесен в отсутствие обвиняемой, объявленной в международный розыск. Скрыться ей удалось после того, как ее госпитализировали и по состоянию здоровья не поместили под арест.

Суд удовлетворил ходатайство прокуроров и распорядился обналичить более 2 миллионов леев - до этого на ее недвижимость наложили секвестр. Это позволило вернуть более 45 тысяч леев на государственный счет.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK