В трех городах Молдовы построят четыре площадки для вертолетов SMURD

В рамках заседания руководящего комитета проекта услуги мобильной реанимации SMURD-2 было решено расширить число вертолетных площадок в Кишиневе, Бельцах и Кагуле.

КИШИНЕВ, 5 дек – Sputnik, Анна Руссу. Участники проекта услуги мобильной реанимации обсудили действия по внедрению программы SMURD-2: рассмотрели ситуацию по запланированным закупкам, а также отчет о ходе реализации.

Ответственные лица из Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям Молдовы, Инспектората по чрезвычайным ситуациям Ясс (Румыния), Генерального инспектората авиации Румынии, а также министерства здравоохранения и социальной защиты Молдовы обсудили деятельность зоны трансграничного сотрудничества Румыния – Республика Молдова. Темами заседания стали в том числе улучшение операционной инфраструктуры мобильной службы экстренной помощи, реанимации и спасения, повышение уровня подготовки, а также сохранение потенциала персонала по реагированию на чрезвычайные ситуации.

Реализация мероприятий запланирована на 2019-2022 годы. В рамках проекта будут реконструированы два операционных пункта SMURD в Унгенах и Кантемире, а также намечено строительство четырех взлетно-посадочных площадок для вертолетов вблизи больниц в Кишиневе, Бельцах и Кагуле.

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