Горожане в трех секторах Кишинева останутся без электричества

Плановые отключения электроэнергии ожидаются на нескольких улицах в большинстве секторов столицы, полный список улиц смотрите на нашем сайте.

КИШИНЕВ, 5 дек - Sputnik. Компания Red Union Fenosa сообщила, что 5 декабря для проведения технических работ ожидаются плановые отключения электроэнергии на некоторых улицах Кишинева, а также во многих населенных пунктах Молдовы.

Рышкановка:

- ул. Академика А. Сахарова 1, 3, 11/1, Браништий 5/2, 5/3, 5/4, 5/5, 5/6, 7/1, 7/2, 7/3, 7/4, 9/1, 9/2, Н. Димо 7, 9/1, 11, 11/1, 12, 14 - в период с 15:00 - 17:00.

Центр:

- ул. Александр чел Бун 20, 36 - в период с 09:30 - 14:00.

- ул. Мэчиешилор 21, 21/4, Миорица 22, 28-42 - в период с 09:30 - 17:00.

- ул. Колумна 42, Измаил 47, Митрополит Варлаам 46 - в период с 09:00 - 13:00.

- ул. Измаил 84, 86/4 - в период с 13:00 - 17:10.

- ул. В. Короленко 8 - в период с 10:00 - 13:00.

Буюканы:

- ул. Букурешть 99 - в период с 09:30 - 17:00.

Отключения электроэнергии ожидаются и в районах Молдовы. Подробный список - на сайте gasnaturalfenosa.md.

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