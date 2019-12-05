В Комрате в 2020 году появится стадион, отвечающий стандартам FIFA

Новый стадион в столице Гагаузии, рассчитанный на пять тысяч зрителей, сможет принимать международные матчи по футболу.

КИШИНЕВ, 5 дек — Sputnik. В Молдове появится еще один футбольный стадион, который сможет принимать международные матчи. В столице Гагаузии строят спортивный комплекс, который будет отвечать всем стандартам FIFA.

Весной был снесен старый стадион, а в сентябре - заложен фундамент для нового спортивного сооружения. Строительство, по плану, должно завершиться в июле 2020 года.

"До конца декабря завершим строительство западных трибун, в январе перейдём к строительству восточных трибун. В феврале приступим к возведению крытого спорткомплекса", - цитирует региональный портал Gagauzinfo менеджера проекта Джема Кескина.

Новый стадио рассчитан на пять тысяч мест. Кроме футбольного поля, будут построены беговые дорожки, тренажерные залы, крытый спорткомплекс, где будут оборудованы залы для соревнований по боксу, баскетболу, волейболу, мини-футболу и другим игровым видам спорта.

Проект реализуется при финансовой поддержке турецкого правительства. На его строительство выделено 7 миллионов долларов.

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