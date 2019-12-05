Житель Криулян осужден за попытку тройного убийства

В ходе застолья преступник посчитал, что его собутыльники слишком вольно флиртуют с женщиной и схватился за нож.

КИШИНЕВ, 5 дек — Sputnik. Вынесено судебное решение в отношении 41-летнего жителя Криулянского района, который пытался совершить тройное убийство.

Инцидент произошел в августе этого года в селе Мэрдэреука, где мужчина вместе с двумя приятелями, 43 и 47 лет, а также своей сожительницей употреблял спиртные напитки. В ходе застолья он посчитал, что его собутыльники слишком вольно флиртуют с женщиной. В результате вспыхнувшего конфликта мужчина схватил нож и принялся беспорядочно наносить удары сидящим за столом.

Остановила агрессора сожительница, которая ударила нападавшего палкой по голове, из-за чего тот потерял сознание.

Это не первое преступление, совершенное любителем поножовщины. Ранее его судили за насилие в отношении его сожительницы, от которой у него трое детей.

За совершенные деяния по требованию прокуратуры Криулян преступник был приговорен к лишению свободы на срок 8 лет и 10 месяцев. Он полностью признал свою вину, и его дело было рассмотрено в упрощенном порядке. Также судья обязал его вернуть государству судебные расходы на сумму более 11 000 леев.

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