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Сотрудники пожарной службы на тушении возгорания

В сельских домах Молдовы спасатели массово устанавливают датчики дыма

© Sputnik / Владимир Астапкович
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20191205/28440399/selskikh-domakh-moldovy-spasateli-massovo-ustanavlivayut-datchiki-dyma.html

Продолжается кампания по установке в населенных пунктах страны оборудования, способности спасти жизни многим людям.

КИШИНЕВ, 5 дек — Sputnik. Сотрудники генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям установили 177 датчиков дыма в 13 селах страны.

В 130 домохозяйствах спасатели смонтировали оборудование по обнаружению дыма и угарного газа. Большинство датчиков были установлены в селах Единецкого, Кагульского, Бричанского, Каушанского, Теленештского районов, а также в Кишиневе и в Гагаузии.

В инструктаже, который провели спасатели по поводу правил безопасности при отоплении жилищ в холодное время года, приняли участие 2145 человек.

Также специалистами были проведены 489 датчиков дыма, установленных в прошлом году в 40 населенных пунктах страны.

Противопожарное оборудование устанавливается в рамках программы "Защищенный дом - спасенная жизнь".

Уже зарегистрировано шесть случаев, когда срабатывание детекторов позволило вовремя обнаружить возгорание и избежать масштабного пожара.

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Теги:
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