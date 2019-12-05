В пенитенциаре №13, где отбывал наказание Филат, новый и.о. руководителя

В пенитенциаре, в котором содержался экс-премьер Молдовы Владимир Филат, теперь новый исполняющий обязанности руководителя.

КИШИНЕВ, 5 дек - Sputnik. Новым временно исполняющим обязанности начальника столичного пенитенциара №13 назначен Федор Морарь. Он займет место прежнего врио главы этого исправительного учреждения Андрея Саракуцы, сообщили в Национальной администрации пенитенциарных учреждений.

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Ранее министр юстиции Фадей Нагачевский обратился в прокуратуру с просьбой расследовать деятельность Саракуцы, который обратился в суд с ходатайством об УДО экс-премьера Владимира Филата.

Экс-премьер получил тюремный срок за пассивную коррупцию и извлечение выгоды из влияния. Его задержали 15 октября 2015 года сразу после того, как с него была снята депутатская неприкосновенность. Изначально прокуроры требовали приговорить его к 19 годам тюрьмы.

Во вторник, 3 декабря, Владимир Филат был выпущен на свободу по статье 91 Уголовного кодекса Молдовы.

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