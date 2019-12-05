15:09 05 Декабря 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.38
  • USD17.51
  • RUB0.27
  • RON4.06
  • UAH0.73
Поиск
Исправительное учреждение

В пенитенциаре №13, где отбывал наказание Филат, новый и.о. руководителя

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
Получить короткую ссылку
124 0 0
https://cdn2.img.sputnik.md/images/2540/08/25400833.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20191205/28442544/penitenciar-13-gde-sidel-Filat-novyy-io-rukovoditelya.html

В пенитенциаре, в котором содержался экс-премьер Молдовы Владимир Филат, теперь новый исполняющий обязанности руководителя.

КИШИНЕВ, 5 дек - Sputnik. Новым временно исполняющим обязанности начальника столичного пенитенциара №13 назначен Федор Морарь. Он займет место прежнего врио главы этого исправительного учреждения Андрея Саракуцы, сообщили в Национальной администрации пенитенциарных учреждений.

Первые официальные заявления Филата после УДО: о чем рассказал экс-премьер>>>

Премьер Ион Кику
© Photo : Guvernul Republicii Moldova
Кику об УДО Филата: занимательная математика, знаки вопроса и уголовные дела

Ранее министр юстиции Фадей Нагачевский обратился в прокуратуру с просьбой расследовать деятельность Саракуцы, который обратился в суд с ходатайством об УДО экс-премьера Владимира Филата.

Экс-премьер получил тюремный срок за пассивную коррупцию и извлечение выгоды из влияния. Его задержали 15 октября 2015 года сразу после того, как с него была снята депутатская неприкосновенность. Изначально прокуроры требовали приговорить его к 19 годам тюрьмы.

Во вторник, 3 декабря, Владимир Филат был выпущен на свободу по статье 91 Уголовного кодекса Молдовы.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK

По теме

После освобождения Филата у администрации тюрем новый и.о. руководителя
Владимир Филат вышел из пенитенциара №13 в Кишиневе – фото
Лисневский: в деле Филата важнее не юридические тонкости, а политический аспект
Прокуроры настаивают на аресте бывшего директора пенитенциара №13
Теги:
Влад Филат, тюрьма, пенитенциар


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Праздничное убранство международного аэропорта Кишинева
Фотографии как из сказки: Аэропорт Кишинева преобразился к праздникам
Магия зимних праздников дошла и до аэропорта Кишинева
Праздники приходят: пассажиров аэропорта Кишинева ждет много сюрпризов
SputnikPro расскажет о трендах в онлайн-СМИ и отработке fake news
SputnikPro расскажет о трендах в онлайн-СМИ и отработке "fake news"

СКОРО НОВЫЙ ГОД
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться