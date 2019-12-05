15:09 05 Декабря 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.38
  • USD17.51
  • RUB0.27
  • RON4.06
  • UAH0.73
Поиск
Владимир Филат

УДО Филата опротестовали в Апелляционной палате Кишинева

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
Получить короткую ссылку
39210
https://cdn2.img.sputnik.md/images/2843/44/28434453.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20191205/28443083/udo-filata-oprotestovali-v-apellyatsionnoy-palate-chisinau.html

Бывший молдавский премьер Владимир Филат вышел из тюрьмы во вторник, а уже в четверг решение об УДО обжаловали.

КИШИНЕВ, 5 дек — Sputnik. Новое руководство пенитенциара №13 опротестовало решение кишиневского суда об условно-досрочном освобождении экс-премьера Владимира Филата. Информацию Sputnik подтвердил пресс-секретарь Национальной администрации тюрем Олег Пантя.

"Новое руководство пенитенциара №13 обжаловало в Апелляционной палате Кишинева решение судебной инстанции по поводу применения условно-досрочного освобождения господина Филата", - сказал Пантя.

Как Филат оказался на свободе

Заседание по вопросу условно-досрочного освобождения Филата было запланировано на 2 декабря, но тогда его прервали, запланировав вынесение решения на 3 декабря. Вердикт провозгласил судья Виктор Рацой. 

Министр юстиции Молдовы рассказал, почему и как освободили Филата>>>

Бывший премьер не присутствовал на заседании инстанции. Его освобождение произошло на основе представления пенитенциарному учреждению заключения судебной инстанции.

Игорь Додон
© Sputnik / Rodion Proca
Эксклюзив: реакция Игоря Додона на освобождение Владимира Филата

Филат выпущен на свободу досрочно согласно статье 91 Уголовного кодекса Молдовы.

Экс-премьер получил тюремный срок за пассивную коррупцию и извлечение выгоды из влияния. Его задержали 15 октября 2015 года сразу после того, как с него была снята депутатская неприкосновенность. Изначально прокуроры требовали приговорить его к 19 годам тюрьмы.

Филат отбывал наказание в пенитенциаре №13 в Кишиневе. После вынесения окончательного вердикта экс-премьера должны были перевести в тюрьму в Липканах, однако из-за другого судебного процесса приняли решение, чтобы во время следственных мероприятий он отбывал наказание в молдавской столице.

Второе уголовное дело открыто по части 3 статьи 243 "Отмывание денег". По этому делу экс-премьеру грозит до десяти лет лишения свободы. Судебное заседание также пройдет на этой неделе.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK

По теме

Кику об УДО Филата: занимательная математика, знаки вопроса и уголовные дела
Лисневский: в деле Филата важнее не юридические тонкости, а политический аспект
Первые официальные заявления Филата после УДО: о чем рассказал экс-премьер


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Праздничное убранство международного аэропорта Кишинева
Фотографии как из сказки: Аэропорт Кишинева преобразился к праздникам
Магия зимних праздников дошла и до аэропорта Кишинева
Праздники приходят: пассажиров аэропорта Кишинева ждет много сюрпризов
SputnikPro расскажет о трендах в онлайн-СМИ и отработке fake news
SputnikPro расскажет о трендах в онлайн-СМИ и отработке "fake news"

СКОРО НОВЫЙ ГОД
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться