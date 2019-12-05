УДО Филата опротестовали в Апелляционной палате Кишинева

Бывший молдавский премьер Владимир Филат вышел из тюрьмы во вторник, а уже в четверг решение об УДО обжаловали.

КИШИНЕВ, 5 дек — Sputnik. Новое руководство пенитенциара №13 опротестовало решение кишиневского суда об условно-досрочном освобождении экс-премьера Владимира Филата. Информацию Sputnik подтвердил пресс-секретарь Национальной администрации тюрем Олег Пантя.

"Новое руководство пенитенциара №13 обжаловало в Апелляционной палате Кишинева решение судебной инстанции по поводу применения условно-досрочного освобождения господина Филата", - сказал Пантя.

Как Филат оказался на свободе

Заседание по вопросу условно-досрочного освобождения Филата было запланировано на 2 декабря, но тогда его прервали, запланировав вынесение решения на 3 декабря. Вердикт провозгласил судья Виктор Рацой.

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Бывший премьер не присутствовал на заседании инстанции. Его освобождение произошло на основе представления пенитенциарному учреждению заключения судебной инстанции.

Филат выпущен на свободу досрочно согласно статье 91 Уголовного кодекса Молдовы.

Экс-премьер получил тюремный срок за пассивную коррупцию и извлечение выгоды из влияния. Его задержали 15 октября 2015 года сразу после того, как с него была снята депутатская неприкосновенность. Изначально прокуроры требовали приговорить его к 19 годам тюрьмы.

Филат отбывал наказание в пенитенциаре №13 в Кишиневе. После вынесения окончательного вердикта экс-премьера должны были перевести в тюрьму в Липканах, однако из-за другого судебного процесса приняли решение, чтобы во время следственных мероприятий он отбывал наказание в молдавской столице.

Второе уголовное дело открыто по части 3 статьи 243 "Отмывание денег". По этому делу экс-премьеру грозит до десяти лет лишения свободы. Судебное заседание также пройдет на этой неделе.

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