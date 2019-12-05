Дорин Дамир о Константине Цуцу: у него была бы другая судьба

Известный молдавский спортсмен, который решил в свое время заняться политикой, с лета этого года скрывается за пределами республики. Дома его ждет уголовное дело.

КИШИНЕВ, 5 дек — Sputnik. Если бы Константин Цуцу продолжил работать в области спорта и не занялся политикой, то сейчас у его жизнь была бы иной. Такого мнения придерживается президент бойцовской ассоциации FEA (Fighting & Entertainment Association) Дорин Дамир.

"Считаю, если бы Константин продолжал свою деятельность в области спорта, то сейчас у него была бы другая судьба", - отметил Дамир в интервью радиостудии Sputnik.

По его словам, Цуцу был хорошим кикбоксером, очень дисциплинированным, много делающим для того, чтобы добиться успеха в спорте. Однако он остановился на альтенативе – заняться политикой.

© Sputnik / Miroslav Rotari Дорин Дамир

"Думаю, он был спортсменом с хорошим будущим. Были некоторые интересные планы. Мы готовились к другим проектам, имели все шансы. Это жизнь. Каждый делает свой выбор", - сказал президент Ассоциации FEA.

Как отметил собеседник, Константин Цуцу был одним из самых успешных кикбоксеров K1 в Молдове, которому удалось завоевать довольно много трофеев в рамках турниров FEA. Дамир утверждает, что популярность Цуцу-спортсмена сравнима с престижем некоторыми олимпийскими чемпионами.

По запросу Национального антикоррупционного центра 27 сентября 2019 года экс-депутата от фракции демократов Константина Цуцу объявили в международный розыск. А 3 октября Генеральная прокуратура Молдова постановила возбудить против него уголовное дело по факту незаконного обогащения

"Согласно материалам расследования, вредоносные действия выражались во владении имуществом, которое значительно превышает заявленные им доходы в указанный период, включая автомобили и люксовую недвижимость", - отметили в прокуратуре.

Бывший парламентарий покинул Молдову в июне текущего года. Его видели несколько раз в Одессе (Украина).

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