Дорин Дамир о Константине Цуцу: у него была бы другая судьба

КИШИНЕВ, 5 дек — Sputnik. Если бы Константин Цуцу продолжил работать в области спорта и не занялся политикой, то сейчас у его жизнь была бы иной. Такого мнения придерживается президент бойцовской ассоциации FEA (Fighting & Entertainment Association) Дорин Дамир.
"Считаю, если бы Константин продолжал свою деятельность в области спорта, то сейчас у него была бы другая судьба", - отметил Дамир в интервью радиостудии Sputnik.
По его словам, Цуцу был хорошим кикбоксером, очень дисциплинированным, много делающим для того, чтобы добиться успеха в спорте. Однако он остановился на альтенативе – заняться политикой.
"Думаю, он был спортсменом с хорошим будущим. Были некоторые интересные планы. Мы готовились к другим проектам, имели все шансы. Это жизнь. Каждый делает свой выбор", - сказал президент Ассоциации FEA.
Как отметил собеседник, Константин Цуцу был одним из самых успешных кикбоксеров K1 в Молдове, которому удалось завоевать довольно много трофеев в рамках турниров FEA. Дамир утверждает, что популярность Цуцу-спортсмена сравнима с престижем некоторыми олимпийскими чемпионами.
"Согласно материалам расследования, вредоносные действия выражались во владении имуществом, которое значительно превышает заявленные им доходы в указанный период, включая автомобили и люксовую недвижимость", - отметили в прокуратуре.
Бывший парламентарий покинул Молдову в июне текущего года. Его видели несколько раз в Одессе (Украина).
Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>
Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям
Узнать, что мы сообщаем в OK