Следим за языком: в Молдове повысят штрафы за оскорбление полицейских

Министерство внутренних дел вынесло на публичные обсуждения законодательную инициативу об изменении соответствующих положений в административном и Уголовном кодексах.

КИШИНЕВ, 4 дек - Sputnik. МВД Молдовы намерено увеличить штрафы за хамство и неподчинение сотрудникам правопорядка.

Как поясняют в ведомстве, в обществе сформировалось стереотипное представление о том, что профессия полицейского не вызывает доверия, а граждане иногда не подчиняются законным требованиям органов правопорядка, унижая и оказывая сопротивление людям в форме.

В МВД считают, что нынешнее законодательство лояльно по отношению к таким нарушителям, поэтому предлагают его ужесточить.

Более суровые штрафы предусмотрены в Кодексе об административных правонарушениях Молдовы. Так, денежное взыскание за злонамеренное неподчинение требованиям представителей правопорядка может увеличиться в пять раз и составить от 100 до 150 условных единиц (от 5 до 7,5 тысячи леев).

Санкции за оскорбления, которые предусмотрены статьей "мелкое хулиганство", возрастут до 100 условных единиц (до пяти тысяч леев).

Более серьезное наказание предлагается включить в Уголовный кодекс. Речь идет о таких понятиях, как угроза здоровью, угроза расправы, порча имущества должностных лиц, а также применение насилия не только по отношению к должностным лицам, но и к их родственникам. Помимо штрафов (до 1 тысячи условных единиц) и общественно-полезных работ (до 240 часов), предусматривается также тюремное заключение от двух до пяти лет.

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