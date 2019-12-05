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Медицинский полис

Решено, сколько будет стоить полис медстрахования в 2020 году

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20191205/28452703/resheno-skolko-budet-stoit-polis-medstrakhovaniya-2020-god.html

Молдавские депутаты определили, во что обойдется гражданам республики возможность пользоваться услугами страховой медицины в следующем году.

КИШИНЕВ, 5 дек — Sputnik. Цена на полис обязательного медицинского страхования в 2020 году не изменится и составит 4056 леев. Таковы положения бюджета медицинского страхования на следующий год, который утвердили в первом чтении молдавские депутаты на заседании в четверг.

Согласно документу, в следующем году предполагается сохранение скидки в 50% на полис для большинства категорий плательщиков. Собственники земельных участков, которые приобретут полис до 1 апреля 2020 года, получат 75% скидку, а патентообладатели заплатят на 60% меньше.

Таким образом, цена на полис в Молдове не меняется с 2014 года.

Врач
© Sputnik / Николай Хижняк
Согласно полису или за деньги: как будут лечить семейные врачи

Бюджет медицинского страхования предусматривает доходы в размере 8,38 миллиарда леев, на 14,4% больше, чем в нынешнем году. Расходная часть также составит 8,38 миллиарда (+11,4%).

Большинство денег, 4,1 миллиарда леев, будут потрачены на лечение пациентов в больницах. Еще два с лишним миллиарда леев планируется израсходовать в системе первичной медицины.

На компенсированные лекарства выделено порядка 655 миллионов леев, а это больше на 9,9%, чем в этом году.

"Увеличение отчислений, направленных на покрытие цены компенсируемых медикаментов, предлагается для расширения списка компенсируемых лекарств, исходя из уровня заболеваемости, структуры смертности и первичной инвалидности, зарегистрированных в стране, что покроет потребности большего числа бенефициаров", - отмечено в пояснительной записке к проекту.

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