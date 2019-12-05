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Старые снаряды

В ноябре молдавские саперы обезвредили порядка 40 взрывоопасных предметов

© Photo : Ministerul Apărării
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20191205/28452823/v-noyabre-moldavskie-sapery-obezvredili-poryadka-40-vzryvoopasnykh-predmetov.html

Большинство опасных находок относится к периоду ВОВ, боеприпасы были найдены на месте кровопролитных боев августа 1944 года.

КИШИНЕВ, 5 дек – Sputnik, Анна Руссу. Одну противопехотную мину и 20 артиллерийских снарядов пришлось обезвредить военнослужащими саперного батальона "Codru" в населенном пункте Пугачены Новоаненского района. Об этом заявил начальник Службы саперов, подполковник Адриан Ефрос.

Взрывоопасные объекты, обнаруженные местными жителями на сельскохозяйственном участке, остались под слоем земли со времен Второй мировой войны.

Они были доставлены в учебный центр для дальнейшего уничтожения в условиях максимальной безопасности.

Всего за 11 месяцев команды саперов из подразделений Национальной армии обнаружили и ликвидировали 7 617 взрывных объектов в Новых Аненах, Кэушанах, Криуленах, Хынчештах, а также в Бельцах и Кишиневе.

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