Что надо знать гражданам Молдовы, которым постоянно снятся кошмары

Из-за напряженной работы и переживаний о том, что им не хватит на самое необходимое, многие граждане нашей страны видят тревожные сновидения.

КИШИНЕВ, 6 дек - Sputnik. Высокий ритм жизни диктует свои условия, многие граждане Молдовы работают за троих, а это ведет к плачевным последствиям, как для психики, так и для общего состояния организма.

Полный стрессов и переживаний день приносит свои плоды к позднему вечеру. Напряженная нервная система дает о себе знать. Человек с трудом засыпает. И, даже заснув, не спит сладко, как полагалось бы. Многим снятся постоянные кошмары - как сублимация эмоций и впечатлений, зачастую негативных, которые человек пережил за день.

Однако кошмары не так вредны для психики. Ученые Женевского университета пришли к довольно неожиданному выводу. Они выяснили, что переживание страха во сне помогает справиться со стрессом во время бодрствования.

В первом эксперименте исследователи с помощью электроэнцефалографа проанализировали мозговую активность 18 человек во время сна. При этом каждого из добровольцев будили несколько раз и спрашивали, снились ли ему кошмары.

Выяснилось, что некоторые участки головного мозга активизируются, когда человек испытывает стресс во сне.

Во втором эксперименте принимали участие 89 человек. Оказалось, что эти участки мозга испытуемых, которым чаще снятся кошмары, во время бодрствования демонстрировали снижение активности.

Таким образом, ученые пришли к выводу, что плохие сновидения могут помочь человеку справиться со стрессовыми ситуациями в жизни.

Как переживать ежедневные стрессы

Главную роль в том, чтобы избавить человека от постоянного стресса на работе, играют близкие люди, от поведения которых во многом зависит, как дальше будет чувствовать себя человек, столкнувшийся с сильным потрясением.

Психолог Елена Ковалева в беседе с корреспондентом Sputnik Молдова подчеркнула, не надо идти на поводу негативных эмоций людей в состоянии стресса, проявляя к ним жалость и, таким образом, укрепляя их упадническое настроение. Напротив, необходимо спровоцировать выброс этих эмоций.

"Конечно, окружение должно понимать и сочувствовать, но не подавлять эти чувства, а, наоборот, даже провоцировать их. Пусть человек расскажет о пережитом за день, пусть вспомнит, и это даст выплеск этим негативным эмоциям, накопившимся на работе. Не надо загонять состояние стресса внутрь, держать в себе, чтобы оно не перешло к стадии депрессии", — отметила Ковалева.

Человеку, у которого есть синдром хронической усталости и стресса, может понадобиться и другая психотерапия, краткосрочная или долгосрочная. Но, в первую очередь, главную роль играет социальное окружение, которое оказывает поддержку и внимание.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать,что мы сообщаем в OK