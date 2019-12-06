Состав Высшего совета магистратуры изменится: парламент принял решение

КИШИНЕВ, 6 дек — Sputnik. Состав Высшего совета магистратуры (ВСМ) расширится с 12 до 15 человек. Так, добавят одного делегата от Генерального собрания судей и двух - из академической среды. Соотвествующее решение принято депутатами парламента Молдовы сразу в двух чтениях на заседании в четверг.

Как пояснили в законодательном органе, подобные изменения позволят избежать в будущем инцидентов с собранием кворума структуры при рассмотрении вопросов о карьере судей.

Также определена новая процедура отбора Генеральным собранием судей членов Высшего совета магистратуры среди служителей Фемиды. Так, четверых членов структуры определят из числа судей на уровне первой инстанции, двоих - на уровне Апелляционных палат и одного - от Высшей судебной палаты.

У претендента на членство в ВСМ должен быть стаж не менее трех лет на пост служителя Фемиды, оценка последней проверки его деятельности должна быть "очень хорошо", кандидата также не должен попадать под дисциплинарные санкции.

Помимо этого проект предполагает, что председателем Высшей судебной палаты будет избираться один из членов этой структуры из числа судей. А исполнять обязанности главы этой структуры в случае необходимости может самый старший по возрасту из судей.

В состав Высшего совета магистратуры входят судьи и штатные преподаватели права, а также председатель Высшей судебной палаты, министр юстиции, генеральный прокурор. Срок полномочий члена Высшего совета магистратуры составляет 4 года.

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