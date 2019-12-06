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Деньги

В Приднестровье намерены масштабно бороться с коррупцией

CC BY 2.0 / Vsevolod Knyazev / Деньги
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20191206/28453567/v-pridnestrove-namereny-masshtabno-borotsya-s-korruptsiey.html

Что включает в себя план мероприятий на ближайшее время, отмечено в распоряжении лидера Приднестровья, которое было отдано на реализацию его администрации.

ТИРАСПОЛЬ, 6 дек – Sputnik, Ирина Ляхова. В Приднестровье появится рабочая группа по подготовке общереспубликанского плана противодействия коррупции на семилетний срок вплоть до 2026 года. Такое распоряжение выпустил лидер Приднестровья Вадим Красносельский.

Намечается, что в состав рабочей группы войдут по одному представителю от администрации приднестровского лидера, аппарата правительства, Совета безопасности, Мингосбезопасности, МВД, Минюста, Следственного комитета непризнанной ПМР. Председателем будет выбран представитель прокуратуры.

"В срок до 13 января 2020 года в адрес рабочей группы будут направлены предложения для включения в общереспубликанский план противодействия коррупции на 2020 – 2026 годы", - отмечено в распоряжении.

Исправительное учреждение
© Sputnik / Miroslav Rotari
В пенитенциаре №13, где отбывал наказание Филат, новый и.о. руководителя
К предложениям должен быть приложен также перечень необходимых мероприятий, сроков их проведения, источников финансирования и исполнителей.

А рабочая группа должна будет в свою очередь представить на рассмотрение в администрацию приднестровского лидера проект общереспубликанского плана противодействия коррупции на семилетний период в срок до 3 февраля 2020 года.

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Теги:
план мероприятий, коррупция, Приднестровье


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