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Что ожидает жителей Бендер на новогодние праздники

© Sputnik / Ramil Sitdikov
Общество
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Тема:
Новый год и Рождество в Молдове 2020 (132)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20191206/28453602/chto-ozhidaet-zhiteley-bender-na-novogodnie-prazdniki.html

Подготовку города Бендер к предстоящим новогодним и рождественским торжествам обсудили на заседании совета по предпринимательству местной администрации.

ТИРАСПОЛЬ, 6 дек – Sputnik, Ирина Ляхова. В Бендерах начали установку городской елки. Пушистая красавица, нарядно украшенная, будет радовать горожан уже в скором времени. Какие мероприятия запланированы в Бендерах к празднованию Нового года и Рождества обсудили на совете по предпринимательству городской администрации.

"В нынешнем году, как и в 2018-м, в Приднестровье пройдет конкурс на лучшее оформление витрин и входных групп. К участию в нем будут представлены самые яркие и интересные убранства", - отметила первый замглавы по экономическим и правовым вопросам города Людмила Шеленкова.

новогодняя елка
© Sputnik / Irina Leahova
В Тирасполе уже знают, как отпразднуют Рождество и Новый год
21 декабря в парке А. Невского пройдет новогодняя ярмарка-фестиваль. На двадцатые числа также запланировано торжественное открытие главной елки города.

Традиционная предпраздничная торговля сувенирами, игрушками, фейерверками и прочими новогодними атрибутами будет организована с 10 по 31 декабря на рыночной площади перед кафе "Диминяца".

Как рассказали в администрации, праздничные ярмарочные палатки разместят и на площади Освобождения. Здесь помимо новогодней атрибутики будут торговать сладостями, глинтвейном, выпечкой, горячими напитками.

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Тема:
Новый год и Рождество в Молдове 2020 (132)

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Теги:
праздники, новогодняя ель, новогодняя, елка, местная администрация, администрация, Бендеры, Бендеры, Приднестровье


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