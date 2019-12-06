Что ожидает жителей Бендер на новогодние праздники

Подготовку города Бендер к предстоящим новогодним и рождественским торжествам обсудили на заседании совета по предпринимательству местной администрации.

ТИРАСПОЛЬ, 6 дек – Sputnik, Ирина Ляхова. В Бендерах начали установку городской елки. Пушистая красавица, нарядно украшенная, будет радовать горожан уже в скором времени. Какие мероприятия запланированы в Бендерах к празднованию Нового года и Рождества обсудили на совете по предпринимательству городской администрации.

"В нынешнем году, как и в 2018-м, в Приднестровье пройдет конкурс на лучшее оформление витрин и входных групп. К участию в нем будут представлены самые яркие и интересные убранства", - отметила первый замглавы по экономическим и правовым вопросам города Людмила Шеленкова.

21 декабря в парке А. Невского пройдет новогодняя ярмарка-фестиваль. На двадцатые числа также запланировано торжественное открытие главной елки города.

Традиционная предпраздничная торговля сувенирами, игрушками, фейерверками и прочими новогодними атрибутами будет организована с 10 по 31 декабря на рыночной площади перед кафе "Диминяца".

Как рассказали в администрации, праздничные ярмарочные палатки разместят и на площади Освобождения. Здесь помимо новогодней атрибутики будут торговать сладостями, глинтвейном, выпечкой, горячими напитками.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK