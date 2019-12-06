Решено: какие изменения произойдут с 2020 года - это коснется и пенсионеров

Сразу несколько инициатив приняты для повышения уровня социальной защиты нескольких категорий граждан страны. Речь идет о пенсионерах, гражданах с небольшими доходами, детях-сиротах, а также лицах с ограниченными возможностями.

КИШИНЕВ, 6 дек – Sputnik. Парламент Республики Молдова утвердил сразу несколько проектов, входящих в пакет инициатив социального характера, предложенный президентом страны Игорем Додоном. Документы направлены на повышение уровня соцзащиты пенсионеров и лиц с небольшими доходами.

Помощь для малоимущих в отопительный сезон

Таким образом, голосами 76 депутатов принят сразу в двух чтениях законопроект об изменении статьи 151 Закона о социальной помощи. Поправки предполагают расширение числа потенциальных получателей помощи, предоставляемой в отопительный сезон на 50 тысяч человек. Будет пересмотрен повышающий коэффициент минимально гарантированного ежемесячного дохода с 1,95 до 2,2. Он используется для установления права на получение данной помощи.

Мертвая тишина молдавских стариков: как они доживают в грусти и нищете>>>

Изменения, которые коснутся пенсионеров

Еще один законопроект направлен на гарантирование государством минимального срока в пять лет для получения пенсии по достижении предельного возраста. То есть, человек сможет получать пенсию мужа или жены, если они скончались раньше, чем через пять лет после выхода на пенсию.

"Ежегодно число пожилых людей, скончавшихся в течение пяти лет после выхода на пенсию, достигает 2855 человек. При этом средний размер пенсии составляет 1442,37 лея", - сказала представлявшая этот законопроект советник президента по социальным вопросам Галина Балмош.

По ее словам, данные статистики показывают, что эти люди на протяжении трудовой деятельности вносят отчисления в систему соцстрахования, продолжительность их жизни после выхода на пенсию составляет в среднем 2,6 года.

Эту инициативу поддержали 76 депутатов сразу в двух чтениях.

Картонная старость или Как молдавских пенсионеров доводят "до ручки">>>

Поддержка детей-сирот

Депутаты также поддержали проект по повышению на 25% пенсии по потери кормильца для несовершеннолетних в возрасте до 18 лет. Детям, которые учатся в лицее, эта соцвыплата будет начисляться даже после того, как они достигнут 18 лет.

"Проект направлен на повышение соцзащиты детей, которые потеряли одного или обоих родителей. Согласно Конституции Молдовы, все заботы, касающиеся содержания, обучения и воспитания детей-сирот, а также тех, кто остался без защиты родителей, являются обязанностью государства и общества", - сказано в документе.

Что ждет лиц с ограниченными возможностями

Парламентарии также утвердили законопроект, призванный повысить уровень соцзащиты лиц с ограниченными возможностями. Поправки предполагают, что застрахованным лицам с тяжелыми ограничениями возможностей вследствие общего заболевания назначается пенсия по ограничению возможностей в зависимости от эффективно реализованного страхового стажа, но не менее двух лет.

Как заявила министр здравоохранения, труда и социальной защиты Виорика Думбрэвяну, проект также предполагает установку размера пособия лицам с тяжелыми ограничениями возможностей в возрасте до 23 лет в размере 100% от размера минимальной пенсии, принимаемого ежегодно правительством.

"Этот же проект предполагает включение в трудовой стаж период ухода за лицами с тяжелыми ограничениями возможностей. Сейчас этим правом могут воспользоваться лица, которые ухаживают за детьми в возрасте до 18 лет, но уход за этим человеком остается на плечах семьи. Предлагается, чтобы в трудовой стаж включался и период до установления персонального ассистента", - сказала министр.

Все перечисленные инициативы вступят в силу с 1 января 2020 года.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать,что мы сообщаем в OK