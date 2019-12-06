В Приднестровье успешно реализуется спецпрограмма для пожилых

В городе Слободзея состоялся первый выпуск компьютерных курсов для пожилых людей. Подобные программы уже проводились в разных городах Приднестровья.

ТИРАСПОЛЬ, 6 дек – Sputnik, Ирина Ляхова. Первая группа пенсионеров закончила обучение на курсах компьютерной грамотности, которые открылись два месяца назад в Слободзее. Выпускники прошли обучение по двум большим темам, посвященным программе Word и работе с интернетом, а кроме того, расширили круг общения.

Программа была реализована при поддержке местного отделения партии "Обновление" и администрации города и района.

"Занятия проходили в компьютерном классе Центра детско-юношеского творчества, здесь же состоялся торжественный выпуск слушателей курсов", - отметили в пресс-службе партии.

Мероприятие получилось трогательным – ученики и их наставник Людмила Проскура стали друзьями.

"Возраст участников группы – от 66 до 79 лет, но они все молоды душой. Когда что-то получается, они искренне, по-детски радуются и за себя, и за других. Это поколение обладает большим потенциалом и силой. Мы учились друг у друга", - рассказала преподаватель.

Наставник отметила, что с выпуском обучение не заканчивается, - она открыла для группы электронный почтовый ящик, куда пенсионеры смогут обращаться с любыми вопросами по компьютеру.

Проект "В ногу со временем" по бесплатному обучению пенсионеров компьютерной грамотности проводится с 2014 года. Курсы действуют в Тирасполе, Бендерах, Рыбнице, Григориополе и Слободзее.

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