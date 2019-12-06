08:56 06 Декабря 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.39
  • USD17.48
  • RUB0.27
  • RON4.06
  • UAH0.73
Поиск
Офис

В Приднестровье успешно реализуется спецпрограмма для пожилых

CC0 / Pixabay / janeb13
Общество
Получить короткую ссылку
26 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/images/2122/34/21223498.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20191206/28453673/v-pridnestrove-pozhilykh-lyudey-besplatno-obuchayut-kompyuteru.html

В городе Слободзея состоялся первый выпуск компьютерных курсов для пожилых людей. Подобные программы уже проводились в разных городах Приднестровья.

ТИРАСПОЛЬ, 6 дек – Sputnik, Ирина Ляхова. Первая группа пенсионеров закончила обучение на курсах компьютерной грамотности, которые открылись два месяца назад в Слободзее. Выпускники прошли обучение по двум большим темам, посвященным программе Word и работе с интернетом, а кроме того, расширили круг общения.

Программа была реализована при поддержке местного отделения партии "Обновление" и администрации города и района.

"Занятия проходили в компьютерном классе Центра детско-юношеского творчества, здесь же состоялся торжественный выпуск слушателей курсов", - отметили в пресс-службе партии.

Работа за компьютером
© Sputnik / Ruslan Krivobok
Оценить уровень знания своих прав можно приняв участие в юридическом диктанте
Мероприятие получилось трогательным – ученики и их наставник Людмила Проскура стали друзьями.

"Возраст участников группы – от 66 до 79 лет, но они все молоды душой. Когда что-то получается, они искренне, по-детски радуются и за себя, и за других. Это поколение обладает большим потенциалом и силой. Мы учились друг у друга", - рассказала преподаватель. 

Наставник отметила, что с выпуском обучение не заканчивается, - она открыла для группы электронный почтовый ящик, куда пенсионеры смогут обращаться с любыми вопросами по компьютеру.

Проект "В ногу со временем" по бесплатному обучению пенсионеров компьютерной грамотности проводится с 2014 года. Курсы действуют в Тирасполе, Бендерах, Рыбнице, Григориополе и Слободзее.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео  Cлушать радио Перейти к другим новостям 

Узнатьчто мы сообщаем в OK

По теме

Что нужно сделать для защиты ребенка от злоумышленников в интернете
Как компьютер и интернет изменили русский язык. Эпизод 4: локальные мемы
Теги:
компьютер, пожилые люди, Приднестровье


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Праздничное убранство международного аэропорта Кишинева
Фотографии как из сказки: Аэропорт Кишинева преобразился к праздникам
Дело Скрипалей 2.0: к чему приведет дипломатический скандал между Россией и Германией
"Дело Скрипалей 2.0": к чему приведет дипломатический скандал между Россией и Германией
Руководство Кишинева: первые лица мэрии и состав мунсовета
Руководство Кишинева - мэрия и мунсовет

СКОРО НОВЫЙ ГОД
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться