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Несколько тысяч жителей столицы получат в декабре помощь от мэрии

© Sputnik / Rodion Proca
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20191206/28454481/neskolko-tysyach-zhiteley-stolitsy-poluchat-v-dekabre-pomosch-ot-merii.html

Свыше двух тысяч жителей Кишинева могут рассчитывать на получение единовременную материальную помощь.

КИШИНЕВ, 6 дек - Sputnik. Лица с ограниченным возможностями получат единовременную материальную помощь в размере 500 леев.

Мужчина в инвалидном кресле.
© Sputnik / Александр Уткин
Куда обратиться лицам с ограниченными возможностями, если их унижают

Рассчитывать на эту выплату могут порядка 2300 человек. Списки получателей составлены управлениями социальной помощи по секторам. Забрать деньги можно в отделениях ГП "Почта Молдовы", начиная с 9 декабря 2019 года.

"Финансовая поддержка предоставляется в целях улучшения материального положения лиц с ограниченными возможностями муниципия, которые не получали социальную помощь в 2019 году", - отметили в примэрии.

Помощь предоставляется к Международному дню лиц с ограниченными возможностями, который отмечался 3 декабря.

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