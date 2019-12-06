Опасная столица: топ-5 самых распространенных преступлений в Кишиневе

По данным Молдстата, из общего числа преступлений, зарегистрированных в молдавской столице, 18% приходится на тяжкие инциденты.

КИШИНЕВ, 6 дек — Sputnik. Самое распространенное преступление в молдавской столице – кражи. Именно на эту категорию приходится треть всех совершенных в Кишиневе правонарушений. Такие данные приводит Национальное бюро статистики.

За первые три квартала 2019 года в столице зарегистрировано порядка трех тысяч краж. Это на четыре с лишним процента большем, чем за аналогичный период предыдущего года.

На втором месте расположились преступления, связанные с оборотом и потреблением наркотиков, – 374 эпизода. При этом в данном случае зарегистрирован спад – практически на четверть.

Тройку самых распространенных преступлений замыкает хулиганство – 256 случаев (это меньше примерно на 7,2%).

В топ-5 входят также грабежи и изнасилования.

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"Из общего числа преступлений, которых в столице за январь-сентябрь 2019 года зарегистрировано 7552, в категорию тяжкие входят 1368 эпизода", - отметили в Нацбюростатистики.

За указанный период в Кишиневе выявлено 215 пожаров, общая сумма ущерба от которых оценивается в 14,3 миллиона леев. В результате этих инцидентом погибли семеро человек, а 14 получили травмы.

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