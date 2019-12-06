11:24 06 Декабря 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.39
  • USD17.48
  • RUB0.27
  • RON4.06
  • UAH0.73
Поиск
Автомобильные воры

Опасная столица: топ-5 самых распространенных преступлений в Кишиневе

© Sputnik / Константин Чалабов
Общество
Получить короткую ссылку
57 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/images/1345/35/13453520.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20191206/28456981/opasnaya-stolitsa-top-5-samykh-rasprostranennykh-prestupleniy-chisinau.html

По данным Молдстата, из общего числа преступлений, зарегистрированных в молдавской столице, 18% приходится на тяжкие инциденты.

КИШИНЕВ, 6 дек — Sputnik. Самое распространенное преступление в молдавской столице – кражи. Именно на эту категорию приходится треть всех совершенных в Кишиневе правонарушений. Такие данные приводит Национальное бюро статистики.

Беспризорники
© Photo : Derek Maul
Почему в Молдове высок уровень детской преступности — мнения экспертов

За первые три квартала 2019 года в столице зарегистрировано порядка трех тысяч краж. Это на четыре с лишним процента большем, чем за аналогичный период предыдущего года.

На втором месте расположились преступления, связанные с оборотом и потреблением наркотиков, – 374 эпизода. При этом в данном случае зарегистрирован спад – практически на четверть.

Тройку самых распространенных преступлений замыкает хулиганство – 256 случаев (это меньше примерно на 7,2%).

В топ-5 входят также грабежи и изнасилования.

Преступная Молдова, или почему в стране так много жестоких убийств и краж>>>

"Из общего числа преступлений, которых в столице за январь-сентябрь 2019 года зарегистрировано 7552, в категорию тяжкие входят 1368 эпизода", - отметили в Нацбюростатистики.

За указанный период в Кишиневе выявлено 215 пожаров, общая сумма ущерба от которых оценивается в 14,3 миллиона леев. В результате этих инцидентом погибли семеро человек, а 14 получили травмы.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK

По теме

Наука против криминала: теперь убийц будет найти гораздо легче
Криминал по-молдавски: раньше грабили банкоматы, теперь - сбежали из тюрьмы


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Праздничное убранство международного аэропорта Кишинева
Фотографии как из сказки: Аэропорт Кишинева преобразился к праздникам
Дело Скрипалей 2.0: к чему приведет дипломатический скандал между Россией и Германией
"Дело Скрипалей 2.0": к чему приведет дипломатический скандал между Россией и Германией
Руководство Кишинева: первые лица мэрии и состав мунсовета
Руководство Кишинева - мэрия и мунсовет

СКОРО НОВЫЙ ГОД
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться